Taas tehtiin miljardikauppa ja ohjelmistojätin tahtia lyö suomalainen – miksi Tieto ja norjalaisfirma yhdistyvät, toimitusjohtaja Kimmo Alkio?

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolme miljardia euroa. Uuden yhtiön palveluksessa on 24 000 työntekijää. Kotipaikka on Espoossa.

Tiedon toimitusjohtajasta Kimmo Alkiosta tulee myös uuden yhtiön vetäjä. Tiedon osakkeenomistajat omistavat firmasta 62,5 prosenttia ja EVRY:n osakkeenomistajat 37,5 prosenttia.

Miksi suurkauppa tehtiin, Tiedon toimitusjohtaja Kimmo Alkio?

– Tässä yhdistelmässä on poikkeuksellisen paljon täydentäviä tekijöitä. Meillä on esimerkiksi toisiaan täydentävät liiketoiminnot ja maantieteellinen läsnäolo.

– Ensinnäkin pyrimme olemaan kasvuyhtiö. Molemmat yhtiöt ovat palkanneet viimeisen vuoden aikana yli tuhat henkilöä, ja tämä yhdistyminen hyvin tärkeä tekijä kasvun jatkumiseksi.

– Samanaikaisesti luonnollisesti katsomme myös kasvumahdollisuuksia. Pidemmällä aikajänteellä emme sulje pois lisäyritysostoja.

Miten suuria synergiaetuja yhdistymisestä saadaan?

– Kaavailemme noin 75 miljoonan euron vuotuisia kustannussynergioita. Huomattavaa kustannussäästöpotentiaalia on muun muassa hallinnon ja myynnin kuluissa sekä toimistotilojen ja ostojen sekä investointien tuottavuuden tehostamisessa.

Aiotteko vähentää työntekijöitä?

– Kokonaistoimenpidelista keskittyy ennen kaikkea kasvuun. Kustannussäästöjen yksityiskohtiin on liian aikaista kommentoida tässä vaiheessa, koska itse suunnittelu yritysten kesken ei ole vielä voinut alkaa.

Miksi ohjelmisto- ja tietotekniikka-alan yhtiöt yhdistyvät nyt kiihtyvällä vauhdilla?

– Alan kansainvälinen kilpailu on yhä kovempaa. Osaamiseen ja investointeihin tarvitaan yhä enemmän niin sanottua kriittistä massaa eli resursseja ja paukkuja. Toki markkinoilla on tilaa myös startup-yrityksille.

