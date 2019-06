Sampo vaatii rahaa, Nuorisosäätiö sopimuksen purkua – Hollolan ylihintaista tonttikauppaa puidaan oikeudessa

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa puidaan tonttikauppaan liittyvää riitaa, joka antaa esimakua Nuorisosäätiön ex-johtajien taloussotkujen puinnista.

Finanssikonserni Sampoon kuuluva Mandatum Oy vaatii kanteessaan Nuorisosäätiötä maksamaan useiden kymmenien tuhansien eurojen vuokrasaatavia korkoineen Hollolan keskustassa olevasta tontista.

Nuorisosäätiö puolestaan pyytää Päijät-Hämeen käräjäoikeutta mitätöimään säätiön ja Sampo-konsernin välisen vuokrasopimuksen tai sovittelemaan vuokratasoa alhaisemmaksi.

“Järjestely liittyy epäselvien ja laittomien liiketoimien kokonaisuuteen, jossa muun ohella vuokrasopimuksen solmineet Nuorisosäätiön entiset johtohenkilöt Aki Haaro ja Perttu Nousiainen ovat tavoitelleet itselleen tai määräysvallassaan oleville yhtiöille epäoikeutettua etua”, Nuorisosäätiön kirjoittaa vastineessaan oikeudelle.

Nuorisosäätiön entisiä johtajia Haaroa ja Nousiaista epäillään useista talousrikoksista. Helsingin poliisin tutkimassa vyyhdissä on yhteensä yli kymmenen epäiltyä. Poliisi on kuvaillut talousrikostutkintaa Suomen oloissa poikkeuksellisen laajaksi.

Hollolan tonttikaupoissa oli mukana useita rikostutkinnassa keskeisessä asemassa olevia henkilöitä. Nuorisosäätiön entisten johtajien epäselvyydet ja rikosepäilyt liittyvät muutenkin tiiviisti Päijät-Hämeeseen eli Hollolan lisäksi Lahteen.

Hollolan vuokratontti -kiistasta kirjoitti ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Taustalla erikoiset tonttikaupat

Oikeudessa puitavan riidan taustalla on tonttikaupat, jotka toteutettiin vuonna 2016.

Osuuskauppa Hämeenmaa myi tontin suomalaiselle Lease Deal Park Oy:lle toukokuussa 2016. Hinta oli 1,6 miljoonaa euroa.

Kuukautta myöhemmin eli kesäkuussa Lease Deal Park Oy myi tontin Sampo-konsernin tytäryhtiölle kahdella miljoonalla eurolla.

Nuorisosäätiö solmi tontille 80 vuoden vuokrasopimuksen. Tontin vuokra on kolminkertainen verrattuna markkinatasoon Hollolassa.

Käytännössä tontin hinta saatiin nostettua Nuorisosäätiön solmiman vuokrasopimuksen avulla. Tontilla sijaitsee tyhjillään oleva huoltoasemarakennus. Sen Lease Deal Park myi lahtelaiselle rakennusliikkeelle Salpausselän Rakentajille (nykyisin Pallas Rakennus).

Salpausselän Rakentajien entistä pääomistajaa Mika Wileniusta epäillään lahjusten maksamisesta ja talousrikoksista kuten törkeistä veropetoksista.

Nuorisosäätiön entisten johtajien poliisitutkinta alkoi lahjusepäilystä, jonka rahavirrat kulkivat Ylen tietojen mukaan grafiikassa kuvatulla tavalla. Yle Uutisgrafiikka

Tontilla sijaitsevan huoltoaseman omistaa Salpausselän Rakentajat, mutta suunnitelman mukaan tontille oli tarkoitus rakentaa asuntoja. Nuorisosäätiön päätös vuokrata tontti Hollollassa herätti ihmetystä, sillä säätiö on päättänyt hankkia asuntoja vain suurista kasvukeskuksista.

Myös poliisi on selvittänyt tonttikauppaa. Sampo-konserni on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa, eikä sen edustajia epäillä rikoksesta.

Sampo-konserni ei halunnut kommentoida asiaa, koska riitatapauksen käsittely käräjäoikeudessa on edelleen kesken.

Tästä linkistä voi lukea jutun, jossa kerrotaan kaikki tonttikaupan yksityiskohdat.

Riitoja ja poliisitutkintoja

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja ja koko hallitus vaihdettiin kesällä 2018. Nykyisin säätiön hallitusta johtaa Jari Laine, joka on toiminut aiemmin muun muassa kauppaketju Lidlin johtotehtävissä.

Nuorisosäätiön uusi johto on riitauttanut useita Haaron ja Nousiaisen aikana solmittuja vuokrasopimuksia ja kiinteistökauppoja. Nuorisosäätiö on jättänyt myös entisistä johtajistaan useita tutkintapyyntöjä poliisille.

– Nuorisosäätiön edellinen johto ei ole noudattanut säätiön sääntöjä tai säätiölakia, minkä takia pyydämme oikeutta mitätöimään koko sopimuksen [Sammon kanssa]. Toinen vaihtoehto on, että oikeus kohtuullistaa sopimusta eli alentaa vuokraa, Jari Laine sanoo.

Sampo-konserni ei ole toistaiseksi suostunut neuvottelemaan vuokratasosta. MOT:n pyytämien asiantuntijalausuntojen mukaan tontin maavuokra on jopa kolminkertainen yleiseen markkinatasoon nähden.

Nuorisosäätiö on rakennuttanut vuokratontille uuden kerrostalon Lahden keskustassa. Sini Ojanperä / Yle

Nuorisosäätiö on solminut erittäin kalliita maanvuokrasopimuksia myös muualla. Yksi tällainen on Lahden Aleksanterinkadulla. Nuorisosäätiö rakennutti sinne kerrostalon. Nuorisosäätiön omistama asunto-osakeyhtiö ajautui kuitenkin konkurssiin viime vuonna. Säätiö ei kuitenkaan omista tonttia, jossa talo sijaitsee, vaan on vuokralaisena.

Kohde on keskeisessä roolissa käynnissä olevassa poliisitutkinnassa. Salpausselän Rakentajat osti tontin 6,05 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Vain vuotta myöhemmin rakennusliike myi tontin kiinteistösijoitusrahasto NREP:lle 13 miljoonalla eurolla.

Salpausselän Rakentajat teki tonttikaupassa siis noin seitsemän miljoonan euron voiton. Tontin hinnannousu varmisti saman asian kuin Hollolassa: Nuorisosäätiö teki kymmenien vuosien mittaisen vuokrasopimuksen tontista selvästi markkinatasoa korkeammalla hinnalla. Tämän vuokrasopimuksen takia kiinteistösijoittajan kannatti maksaa tontista varsin kova hinta.

Lisäksi Nuorisosäätiö tilasi kohteen rakennusurakan rakennusliikkeeltä. Sen kokonaisarvo oli 37,7 miljoonaa euroa.

Poliisi uskoo, että Salpausselän Rakentajat on maksanut Haarolle ja Nousiaiselle tai heidän hallussaan oleville yhtiöille yli miljoonaa euroa.

Haaro ja Nousiainen ovat kiistäneet esimerkiksi Viron mediassa syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

Oikeus on salannut myös julkisia asiakirjoja

Sampo-konserni on pyytänyt, että riitakäsittelyn asiakirjat ja lausumat salattaisiin. Finanssikonserni perustelee vaatimustaan ennen kaikkea sillä, että esimerkiksi kohteen maanvuokrasopimus sisältää liikesalaisuuksia.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on viime joulukuussa tehnyt jo väliaikaisen salauspäätöksen muun muassa maanvuokrasopimuksen osalta.

Yle on hankkinut maanvuokrasopimuksen Maanmittauslaitokselta, jonka tulkinnan mukaan se on julkinen asiakirja. Oikeus on siis salannut asiakirjoja, jotka kuka tahansa voi pyytää nähtäväksi. Tuomioistuin ei antanut perusteita erikoiselle päätökselleen.

Nuorisosäätiö on vastustanut kaikkia salauspäätöksiä. Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajan Jari Laineen mielestä tapaukseen liittyy niin monia epäselvyyksiä, että niiden tuominen julkisuuteen on yleisen edun mukaista.