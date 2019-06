Istanbul valmistautuu pormestarinvaalien uusintaan – Ekrem Imamoğlun kannattajia värväytyy joukolla valvomaan vaaliuurnia

IstanbulLähes satapäinen joukko istanbulilaisia saapui maanantai-iltana Bosporinsalmella korkeaan saliin, jossa normaalisti vihitään aviopareja. Tällä kertaa tilaisuus oli toinen.

Turkin oppositiopuolue CHP ja riippumattomat kansalaisaktivistit kouluttivat siellä vapaaehtoisia valvomaan sunnuntain pormestarinvaaleja.

Vaaliuurnien tarkkailuun värväytyneissä on niin opiskelijoita kuin eläkeläisiäkin, naisia ja miehiä.

– Te olette näiden vaalien salaiset sankarit, hehkutti Turkin oppositiopuolueen kouluttaja Erdoğan Kelleci kuulijoilleen vihkimissalissa.

Vaalivapaaehtoisten kouluttaja Erdoğan Kelleci opastaa olemaan tarkkana uurnilla. Ayla Albayrak / Yle

Nämä vaalit ovat tärkeät: jos oppositio voittaa Istanbulin, voi se tietää presidentti Recep Tayyip Erdoğanin AK-puolueen 17-vuotisen vallan merkittävää heikkenemistä. Jopa lopun alkua, kuten vastustajat haluavat toivoa. Erdoğan itse nousi koko kansan tietoisuuteen ponnistaessaan Istanbulin pormestariksi vuonna 1994.

Viime vuosina hän on hallinnut uusin valtuuksin lähes itsevaltaisesti. Samaan aikaan Turkin ihmisoikeustilanne, sananvapaus, kansalaisten usko lakiin, ja maan talous ovat murentuneet tasaisen voimakkaasti.

"Jos suojelemme ääniä, voitamme"

Oppositio on varma, että Erdoğanin AK-puolue "kaappasi" maaliskuun 31. päivän vaalit heidän ehdokkaaltaan Ekrem Imamoğlulta.

Mutta Imamoğlu osoittautui sitkeäksi, samoin tukijat. Vapaaehtoiset jopa nukkuivat öitä äänestyslipukesäkkien päällä suojellakseen äänisäkkejä.

– Opimme jo, että jos suojelemme uurnia ja ääniä, voitamme. Tiedän, että olette väsyneitä, mutta jaksakaa vielä tämän kerran, CHP:n kouluttaja Kelleci sanoi.

Imamoğlu voitti virallisten tulosten mukaan täpärästi. AK-puolue kuitenkin syytti oppositiota vilpistä ja ensin vaati kaikkien äänien laskemista uudelleen, sitten pormestarinvaalien uusimista. Äänien osittaisen uudelleen laskemisen jälkeen, Turkin keskusvaalilautakunta ilmoitti vaalien uusittavan pormestarinvalinnan osalta.

Kuten valtaosa vapaaehtoiskoulutuksen osallistujista, nelikymppinen istanbulilaisnainen Özlem Temel ei ole koskaan valvonut vaaliuurnia. Mutta nyt hän haluaa "estää vääryyden toistumisen".

– Meidän tahtomme ohitettiin. Haluan varmistaa että Imamoğlu voittaa jälleen.

Kauppias Irfan Güner säestää. Hänen mielestään näiden vaalien tapahtumat syvensivät myös epäilyjä edellisiin äänestyksiin liittyen.

– Sanon kaikille, että ihan jokaisen on nyt oltava oman äänensä paimen, Güner sanoi.

Istanbulilainen Özlem Temel ja muut vapaaehtoiset valmistautuvat vaaliuurnille. Ayla Albayrak / Yle

Tuore kysely povaa Imamoğlulle voittoa

Keskiviikkona Temel ja muut Imamoğlun kannattajat saivat uutta pontta. Riippumaton Konda-tutkimuslaitos povasi Imamoğlulle tuntuvaa etumatkaa Erdoğanin ehdokkaaseen Binali Yildirimiin.

Tutkimuslaitoksen mielipidekyselyn mukaan Imamoğlu keräisi 49 prosentin osuuden kaikista istanbulilaisten äänistä kun Yildirim saisi vajaat 41 prosenttia. Edellisvaaleissa ero oli pienenpieni. Jos epävarmaksi ilmoittautuneiden äänet jaetaan pääehdokkaiden kesken, Imamoğlu saisi 54 ja Yildirim 45 prosenttia äänistä.

Muut ehdokkaat eivät yllä kummankaan kannoille, ja kurdimielinen HDP kehottaa omia kannattajiaan äänestämään Imamoğlua.

Vapaaehtoiset kiertävät katuja ja koteja

Vähäiset mahdollisuudet esiintyä valtamediassa ovat ajaneet CHP:n kampanjoimaan kaduille kiivaammin kuin koskaan edellisvuosina.

Samalla CHP on omien puoluejäseniensä lisäksi saanut tuekseen yli 155 000 vapaaehtoista kaupunkilaista, kertoi Imamoglun kampanjan koordinaattori Necati Özkan Ylelle.

Heistä uurnia valvomaan on CHP:n puolesta koulutettu jo kymmeniä tuhansia, hän sanoi.

– Vapaaehtoiset kiertävät ovia ja katuja, jotkut auttavat sosiaalisen mediassa ja jotkut tulevat uurnille valvomaan, Özkan sanoi.

Lisäksi koulutuksia vaaliuurnille järjestävät riippumattomat kansalaisaktivistit.

Kouluttaja Kelleci opasti, mitä tulee äänestyspaikoilla varoa ja kuinka laatia virhevalitus. Mutta hän kehotti myös olemaan kohtelias – ilmapiiri on todella jännittynyt ja Turkki syvemmin jakautunut kuin koskaan.

Maaliskuun vaaleissa neljä ihmistä kuoli väkivaltaisuuksissa äänestyspaikoilla.

Imamoğlu on myös neuvonut kannattajiaan varovaisuuteen vaalien alla.

– Älkää väitelkö, älkää tuomitko ketään, syleilkää kaikkia, sanoi Imamoğlu perjantaina Istanbulin Bayrampaşan kaupunginosassa, jossa Yle seurasi hänen kampanjointiaan.

Istanbulin pormestariksi pyrkivä oppositiopuolueen Ekrem Imamoglu puhui myös maanantaina kannattajilleen kaupungin keskustassa. Erdem Sahin / EPA

AK-puolue: CHP esiintyy uhrina

AK-puolueen mielestä CHP on itse aiheuttanut ilmapiirin kiristymisen ja näyttää asiat virheellisessä valossa. Burak Çiftçi puolueen Istanbulin nuoriso-järjestöstä sanoo luottamuspulan olevan molemminpuoleista.

– CHP aiheuttaa hämmennystä, vääristelee ja esiintyy uhrina. He kiristävät ilmapiiriä. Mutta me ajoimme edellisvaalien äänten laskemista uudelleen, emme olisi halunneet uusintoja, Çiftçi tähdentää.

– Aivan varmasti meidänkin vaalivirkailijamme ovat tarkkoina uurnilla. Me kaikki haluamme, että vaalit sujuvat ongelmitta ja rauhallisesti.

Erdoğanin talousteoriat uppoavat moniin

Imamoğlun kiistelty voitto näytti tulleen yllätyksenä hallinnolle, mutta tuskin äänestäjille. Turkkilaiset tutkitusti äänestävät talouden tilan mukaan. Työttömyys on kasvanut ja virallinen inflaatioluku hipoo 20 prosenttia. Joidenkin asiantuntijoiden arviot ovat jopa tuplasti enemmän.

Talousongelmien esiin nostaminen ei kuitenkaan tehoa vankimpiin Erdoğanin kannattajiin.

– Kyllä, maassa on talouskriisi ja he syyttävät siitä presidenttiä. Mutta oikea syy on, että käynnissä on taloussota, sanoi istanbulilainen pikaruokalan työntekijä Bülent Taşdemir.

"Taloussota" on presidentti Erdoğanin teoria, jonka mukaan ulkovallat yrittävät tahallaan vahingoittaa Turkin taloutta. Hallinnon valvonnassa toimiva valtamedia tarjoilee tätä ajatusta jatkuvasti.

– He yrittävät estää Turkin taloudellisen ja Turkin valtion suuruuden, Taşdemirkin uskoo.

Se, miten nämä teoriat ja Erdoğanin hallinnon muut viestit ovat uponneet istanbulilaisiin, mitataan lopulta sunnuntaina. Ja kun kaupunkilaiset suuntaavat vaaliuurnille, Özlem Temel ja muut vapaaehtoiset ovat olleet paikalla jo aamusta 6:30 lähtien.

– Olen valmistautunut kaikkeen, myös nukkumaan vaaliuurnilla jos tarvitsee, Temel sanoo.

