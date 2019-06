Attendolta tulosvaroitus – myöntää kasvustrategian Suomessa olleen liian aggressiivinen

Hoivayhtiö Attendo on antanut tulosvaroituksen liittyen huhti-kesäkuun tulokseen.

Yhtiö odottaa markkinoiden odotuksia heikompaa tulosta johtuen pääasiassa siitä, että uusien asukaspaikkojen myynti on kehittynyt Suomessa odotettua heikommin.

Tämä johtuu Attendon mukaan osittain vaikeuksista rekrytoida henkilöstöä uusiin yksiköihin, joka puolestaan vaikuttaa suoraan kykyyn vastaanottaa uusia asukkaita.

– Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Yhdistettynä ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun ja Suomen hoiva-alan yleiseen tilanteeseen, laajentumisella on suuri vaikutus Attendon kannattavuuteen, sanoo Attendon toimitusjohtaja Martin Tivéus yhtiön julkaisemassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Attendo arvioi koko konsernin liikevoiton olevan noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 11 miljoonaa euroa) vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä.

Attendo on joutunut monien muiden hoivakotien tavoin ryöpytykseen vanhustenhoidossa paljastuneiden puutteiden jälkeen.

Se ilmoitti maalikuussa aloittavansa toimenpideohjelman parantaakseen Suomen hoivakotien laatua ja odottavansa, että kulut nousevat tänä vuonna noin 19 miljoonaa euroa. Yhtiö lupasi lisätä henkilöstöä hoivakodeissaan.

