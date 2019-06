Hätää kärsivä jääkarhunaaras vaelsi teollisuuskaupunkiin Siperiassa – katso video

Karhu on satojen kilometrien päässä luontaiselta asuinalueeltaan. On epäselvää, miten se päätyi kaupunkiin.

Norilskin teollisuuskaupunkiin Venäjän Siperiassa on saapunut uupunut vieras: jääkarhunaaras.

Se on satojen kilometrien päässä luontaiselta asuinalueeltaan.

Naaraskarhu on silminnähden heikko ja sairas. Tiistaina se makasi tuntikausia maassa Norilskin esikaupunkialueella. Välillä se nousi etsimään ruokaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Eläimen käpälät ovat mudassa.

Paikallisten ympäristöasiantuntijoiden mukaan Norilskissa ei ole nähty jääkarhua neljäänkymmeneen vuoteen. Ensimmäinen havainto karhusta tehtiin sunnuntaina.

Paikallinen villieläinten asiantuntija Oleg Kraševski sanoi uutistoimisto Reutersille, että on epäselvää, mikä on tuonut jääkarhun kaupnkiin. On mahdollista, että eläin on yksinkertaisesti eksynyt. Asiantuntijan mukaan eläimen silmät vetistävät, eikä se selvästikään näe kunnolla.

Norilskissa lukuisat paikalliset saapuivat ihmettelemään ja kuvaamaan vierasta. Uteliaiden ja karhun turvallisuutta varmistivat poliisit ja pelastushenkilökunta.

Villieläinasiantuntijoiden on määrä saapua Norilskiin keskiviikkona arvioimaan eläimen tilaa.

Krasnojarskin alueen eläinvalvonnasta vastaavan ministeriön varajohtaja Anatoli Nikolaitšuk arvioi etukäteen Reutersille, että jääkarhu nukutetaan ja lähetetään eläintarhaan tai takaisin luontaisille asuinalueilleen, joko Laptevinmeren tai Karanmeren rannalle.

Ilmastonmuutos on tuhonnut jääkarhujen elinalueita ja pakottanut ne etsimään ruokaa maalta. Esimerkiksi hylkeiden pyytäminen on jääkarhuille aiempaa vaikeampaa, koska jääpeite on ohentunut.

Ruaan puutteessa eläimet ovat päätyneet toisinaan myös ihmisten asuttamille alueille. Novaja Zemljassa julistettiin helmikuussa hätätila, kun kymmenet nälkäiset jääkarhut saapuivat etsimään ruokaa kodeista ja julkishallinnon rakennuksista.

Lähteet: Reuters, AFP