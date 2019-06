Museovirasto tekee maastotarkastuksia ympäri Suomea – tavoitteena kartoittaa merkittävät muinaismuistot

Museovirasto tekee parhaillaan maastotarkastuksia muinaismuistokohteissa.

Tarkastukset liittyvät viraston juuri alkaneeseen hankkeeseen, jossa listataan Suomen valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet.

Hankkeen aikana arvioidaan ja valitaan Ahvenanmaata lukuun ottamatta maamme arkeologista kohteista valikoima, joka antaa ajallisesti ja alueellisesti edustavan kokonaiskuvan muinaisuudestamme yli 10 000 vuoden ajalta, kertoo Museovirasto.

Museoviraston maastotarkastukset painottuvat esimerkiksi Varsinais-Suomessa saaristoon ja rannikko-alueille.

Museovirastosta arvioidaan, että kaikkiaan noin 3000 kohdetta päätyy merkittävien muinaismuistojen listalle Suomesta. Listalle päätyy noin 50 muinaismuistokohdetta jokaista maakuntaa kohti.

– Jos tavallaan kirjoitettaisiin kirja Suomen muinaisuudesta, niin kattavasti eri puolilta Suomea otettaisiin siihen esimerkkejä. Toisaalta, ainoaa laatuaan päätyy helpommin listalle kuin hieno hauta, joita löytyy Suomesta paljonkin, kertoo Museoviraston projektipäällikkö Teija Tiitinen.

– Käytännössä kohteet painottuvat alueille, joissa on pitkä kulttuurihistoria.

Jokaisesta maakunnasta listalle kohteita

Kaikkiaan pelkästään Varsinais-Suomessa on tiedossa noin 5 000 erilaista muinaismuistoa, joista valikoituu listalle ne merkittävimmät.

– Arvio on nyt, että noin 50 per maakunta. Toisaalta kohteita voi tulla myös lisää, koska etenkin Varsinais-Suomen alueella on paljon muinaismuistoja, Tiitinen sanoo.

Tiitisen mukaan se, että muinaismuisto päätyy merkittävien muinaismuistojen listalle, ei tarkoita varsinaisesti mitään erityisasemaa.

– kaikki muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Jotkin ehdot esimerkiksi kajoamiseen liittyen saattavat olla tiukemmat, Tiitinen sanoo.

Museoviraston mukaan muinaisjäännösten hoitotukia myönnettäessä listalle päätyviä kohteita saatetaan priorisoida.

Hanke valmistuu vuonna 2021.

Museovirasto kertoo sivuillaan, mitä tehdä, (siirryt toiseen palveluun) jos törmää muinaisjäännökseen.

