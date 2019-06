Energian alkuperä kiinnostaa kuluttajia – aurinkopuiston paneeleiden vuokrausinto yllätti Tampereella

Entisen kaatopaikan penkalla Tampereella on kesäkuun lopussa jo toista tuhatta aurinkopaneelia.

Tampereella avautuu Tarastenjärven entisellä kaatopaikalla hämmentävä näky. Etelärinteen yhden lohkon ovat täyttäneet sadat aurinkopaneelit. Niitä asennetaan koko ajan lisää.

Aurinkopuiston rakentaminen käynnistyi viime kesänä 2018. Tuolloin Tampereen sähkölaitos asensi alueelle 480 aurinkopaneelia.

Tarasten aurinkopuistosta halukkaat voivat vuokrata itselleen nimikkopaneelin reilun neljän euron kuukausihintaan. Aiemmin entiseen jätepenkkaan asennetut aurinkopaneelit ovat käytännössä jo vuokratut.

Ihmisten kiinnostus uusiutuvaan energiaan ja energialähteisiin on johtanut siihen, että, Tampereen kaupungin omistama sähkölaitos on yli tuplaamassa vuokrattavien paneelien määrää.

Kesäkuun 2019 loppuun mennessä sähköntuotannossa on 720 uutta vuokrattavaa aurinkopaneelia ja koko aurinkopuiston paneelien määrä nousee 1 200:aan.

– Kyllä meidät jossain määrin yllätti ihmisten innostus paneelien vuokraukseen. Vanhan puolen paneelit vuokrattiin alle vuodessa. Ihmiset aktivoituivat asian suhteen erityisesti keväällä, Tampereen sähkölaitoksen tuotekehityksen päällikkö Christian Geiger kertoo.

Aurinkopaneelien vuokrauksesta ovat olleet kiinnostuneita muun muassa sellaiset ihmiset, joilla ei ole lupaa asentaa paneeleita omien kotiensa katoille.

Vaikka asiakas saa auringolla tuotetun sähkön markkinahintaan, tulee vuokrasta lisää maksettavaa.

– Käytännössä vuokra on aina hieman korkeampi kuin mitä paneelin aurinkosähköntuotanto on. Sähköntuottoa on luonnollisesti kesällä enemmän kuin talvella, jolloin paneelit ovat lumenpeitossa, Christian Geiger havainnollistaa asiaa.

Paneelien sähköntuotanto ylittää laskennalliset kaavat

Tarastenjärven alueen laajuudesta huolimatta aurinkopuisto ei ole mikään megaluokan sähköntuottaja. Sähkölaitokselta arvioidaan 1 200 paneelin vuosituotannoksi noin 300 megawattituntia, mikä vastaa noin 150 kerrostalohuoneiston vuotuista sähkönkulutusta.

Suurempia ja enemmän sähköä tuottavia voimaloita ja niin ikään vuokrattavia aurinkopaneeleja löytyy sähkölaitoksista muualtakin Suomesta.

Tampereella entisen jätekasan etelärinteeseen sijoitettujen paneeleiden tuotto on aurinkosähkön osalta hyvä.

– Positiivinen yllätys tässä on ollut se, että tämän voimalan tuotto on ylittänyt laskennalliset kaavat. Tuotanto on ylittänyt noin 25 prosentilla näillä leveysasteilla tavallisesti toimivat aurinkovoimalat. Ilmeisesti ilmansuunta ja paneeleiden kallistukset ovat aivan ideaaleja, tuotekehityksen päällikkö Christian Geiger pohtii.

Tampereen sähkölaitoksen tuotekehityksen päällikkö Christian Geigerin mielestä aurinkosähköpaneelin vuokraus on satsaus tulevaisuuteen. Jani Aarnio / Yle

Tämän päivän kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia. Tampereen sähkölaitoksen aurinkopuisto on siis yksi vastaus kysyntään. Muuallakin Suomen sähkölaitoksissa toki tuotetaan sähköä aurinko- tai tuulienergialla.

– Ihmiset ovat kiitettävän kiinnostuneita energian alkuperästä ja myös tätä aurinkopuistoa voidaan tulevaisuudessa laajentaa, mikäli paneeleiden vuokraushalukkuus säilyy yhtä vahvana, Geiger kertoo.

Aurinkoenergia on yksi pieni pisara siinä meressä, jossa Tampereen kaupunki pyrkii hiilineutraaliuteen viimeistään vuonna 2030.

Myös uusi hallitus on kiristänyt tavoitettaan koko Suomen hiilineutraaliudesta . Nyt tavoite on uudessa hallitusohjelmassa vuodessa 2035.

