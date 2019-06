Poliisikouluun haki ennätysmäärä opiskelijoita: Yhtä paikkaa tavoittelee lähes 13 hakijaa

Poliisikoulutukseen haki tänä vuonna ennätysmäärä ammatista kiinnostuneita. Vuoden 2019 koulutuksiin hakijoita oli yli 5 000. Aloituspaikkoja poliisi (AMK) -tutkintoon on yhteensä 400 eli yhtä paikkaa tavoittelee lähes 13 hakijaa.

– Tämän vuoden hakijamäärä on suurin ikinä poliisin peruskoulutukseen. Parina viime vuonna hakijoita on ollut noin 4 000, joten kiinnostuksen nousu on merkittävä, rehtori Kimmo Himberg sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereella.

Opinnot aloittaa Himbergin mukaan niin suoraan lukiosta tulleita kuin jo korkeakoulututkinnon suorittaneita.

– Olemme onnistuneesti saaneet sanomaamme perille monilla messuilla sekä koulu- ja varuskuntavierailuilla yhdessä poliisilaitosten kanssa. Myös Polamkin somekanavat tarjoavat paljon tietoa ja tunnelmia kampukselta.

Poliisi (AMK) -opinnot kestävät noin kolme vuotta. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esimerkiksi vanhempana konstaapelina. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sekä rikostutkinnassa että valvonta- ja hälytystehtävissä.

Polamk ei ole mukana yhteishaussa, vaan koulutukseen on neljä hakujaksoa vuoden aikana. Tänä vuonna poliisi (AMK) -koulutuksen on aloittanut vajaat 300 opiskelijaa.