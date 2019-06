Luvaton juhannuskalan pyynti erityistarkkailussa – laittomia verkkoja löytyy useimmin vapaa-ajankalastajilta

Markku Häggmanin ja Timo Väänäsen mielestä tehokas valvonta on karsinut selvästi laitonta lohenpyyntiä.

Keväällä lisääntymisvietin valtaamat lohet lähtevät Itämeren eteläperukoilta kohti pohjoista.

Juhannuksen alla lohet kerääntyvät Perämeren suurten lohijokien alajuoksuille. Kiihkeintä lohien nousu on vapaana virtaaviin Tornionjokeen ja Simojokeen.

Lisääntyvät saalismahdollisuudet houkuttelevat myös kalastajia, joilla ei ole asianmukaisia lupia lohenpyyntiin. Lohen kalastusta on rajoitettu monin eri säädöksin (siirryt toiseen palveluun) (Finlex), mutta ne voivat olla vapaa-ajankalastajille vaikeasti ymmärrettäviä.

Tarkastajien aamuinen partiokierros alkaa kulkupelin rutiinitarkastuksella jo viiden aikaan aamulla. Risto Degerman / Yle

Esimerkiksi Oulun edustan merialueelta nostettiin juhannusta edeltävillä viikoilla useita laittomia lohiverkkoja.

Laittomasti kalastetun lohen määrää on vaikea arvioida, mutta lohenkalastuksen valvonnasta vastaavan Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastuksenvalvojan Timo Väänäsen mukaan salakalastuksen määrää on viime vuosina saatu suitsittua tiedottamisella ja valvonnalla.

Tehovalvonta alkoi toukokuussa

Suomen rannikolla alkoi tehostettu valvonta toukokuun lopulla, kun lohiparvet alkoivat suurin joukoin lähestyä Selkämeren aluetta. Valvonta on lohien nousun mukana siirtynyt kohti pohjoista.

– Pääasiassa laittomia pyyntivälineitä löytyy vapaa-ajankalastajilta. Ammattikalastajilla asiat ovat yleensä olleet kunnossa, kertoo vartioupseeri Markku Häggman Virpiniemen merivartioasemalta.

Kun viranomaiset ovat tarkastaneet pyydyksen, laillisten pyydysten omistajalle jätetään tieto tarkastuksesta. Laittomat pyydykset nostetaan pois. Risto Degerman / Yle

Kalastuksenvalvoja Timo Väänäsen mukaan ammattilaisten saamat sanktiot laittomista pyyntivälineistä ovat sen verran kovia, ettei riskiä kannata ottaa.

– Siinä voi pahimmillaan mennä luvat ja kiintiöt, mikä estää jopa elinkeinonharjoittamisen.

Kalaa pyydetään kiintiöiden mukaan

Nykyisin lohenpyynti Pohjanlahdella on tiukasti säädeltyä. Itämeren lohikiintiöistä on päätetty EU:ssa, ja sen mukaan myös Suomella ja Ruotsilla on omat lohikiintiönsä (siirryt toiseen palveluun) (maa- ja metsätalousministeriö). Kun kiintiö täyttyy, myös kalastus päättyy.

Kalastuksenvalvonta alkaa jo aamuhämärässä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen valvojien tukena ovat myös Rauman, Porin, Vallgrundin, Kokkolan ja Virpiniemen merivartioasemat. Risto Degerman / Yle

Säätelyllä halutaan turvata lohien nousu kutujokiin, jottei kaikkia kaloja pyydettäisi jo merialueella. Myös niissä kalojen pyyntiä on säädelty.

Suomen ja Ruotsin kiintiökäytäntö on erilainen.

– Ruotsissa kiintiö on maakohtainen ja jokainen kalastaja saa pyytää niin paljon lohta kuin ehtii kunnes maan koko kiintiö on täynnä, kertoo kalastuksenvalvoja Timo Väänänen.

Valvonta on viranomaisten yhteispeliä. Merivartija Kalle Vahtolan ohjaama partiovene on tullut Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastuksenvalvojalle Timo Väänäselle tutuksi. Risto Degerman / Yle

Suomessa kiintiö on henkilökohtainen, eli jokaisella lohenpyytäjällä on oma kiintiönsä.

– Yhdellä kalastajalla kiintiö voi olla vain muutamia kymmeniä kaloja, mutta toisella jopa yli tuhat kalaa. Se riippuu siitä, miten kalastaja on ostanut toisten kalastajien kiintiöitä, Väänänen kertoo.

Manner-Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on noin 24 000 lohta. Luonnonvarakeskuksen mukaan vapaa-ajan kalastuksen lohisaalis oli vuonna 2016 Selkämereltä, Merenkurkusta ja Perämereltä yhteensä 61 tonnia.

Jutun keskusteluosio on auki kello 22.00 saakka.

Lue seuraavaksi:

Ministeriö: Seuraamukset laittomasta kalastuksesta olleet liian vähäiset – Uhanalaisen kalan pyytämisestä voi joutua nyt pulittamaan tuhansia euroja

Kalastus ei ole enää vain yksinäisten susien ammatti – 27-vuotias kalastaja uskoo, että tulevaisuudessa työ tehdään tiimeissä