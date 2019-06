Näillä keinoillako työllisyys saadaan nousuun? SAK antaisi työttömälle oman valmentajan, EK lyhentäisi kotihoidon tuen puoleen

SAK on julkistanut keinoja työllisyyden parantamiseksi. EK esitti omat keinonsa maanantaina.

SAK on julkistanut keinoja työllisyyden parantamiseksi. EK esitti omat keinonsa maanantaina. Henrietta Hassinen / Yle

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittävät varsin erilaisia keinoja työllisyyden parantamiseen.

SAK:n ehdotukset ovat työttömälle armollisia mutta vaativat valtion kassasta rahaa. EK:n esitykset kiristävät työttömän asemaa.

SAK:lla on kannustimia lähinnä työnhakijalle ja EK:lla työnantajalle. Esimerkiksi koulutusta arvostavat molemmat, mutta SAK:n ehdotuksessa siihen saisi tukea työntekijä ja EK:n mallissa työnantaja.

Yksi yhtäläisyys näkyy: Molempien mielestä työantajat voisivat ottaa nykyisestä helpommin töihin ihmisiä, joilla on osaamista, mutta ei loppuun tehtyä ammattitutkintoa.

Myös EK:n ehdottamat tuet työn perässä muuttajille saavat todennäköisesti SAK:n tuen.

SAK: Työtön pitää kohdata heti kun työttömyys alkaa

SAK nimeäisi jokaiselle työttömälle omavalmentajan. Järjestön mukaan työtön olisi tavattava henkilökohtaisesti ensimmäisten työttömyyspäivien aikana.

– Työttömien tukeminen ja palvelujen tarjoaminen heti työttömyyden alussa ehkäisee parhaiten työttömyysjakson pitkittymistä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa tiedotteessa.

.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Petteri Paalasmaa / AOP

Muutoinkin SAK:n mielestä kannattaa satsata työvoimapalveluihin, jotka ovat järjestön mukaan tuottava investointi. Hintalappuja palveluille ei ole laskettu.

SAK haluaa myös kunnat vahvemmin mukaan palvelujen järjestämiseen.

Toisena asiana SAK korostaa työikäisten koulutusta. Merkittävä työllistymistä rajoittava asia on SAK:n mukaan työnhakijoiden riittämätön osaaminen. Järjestö toteaa, että Suomessa on noin 600 000 aikuista, joilla on puutteita perustaidoissa, kuten lukutaidossa.

Puutteet luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa ilmenivät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kansainvälisestä aikuistutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan aikuisten osaaminen on Suomessa yleisesti korkealla tasolla, minkä vuoksi perustaitojen puutteesta ei keskustella riittävästi. Taitoja puuttuu varsinkin maahanmuuttajilta ja ikääntyneiltä.

Työikäisille SAK loisi tutkintoa kevyempiä opintokokonaisuuksia. Aikuiskoulutustukea uudistettaisiin auttamaan työn ja opiskelun yhteensovittamista.

Aktiivimallista SAK haluaa eroon.

SAK ehdottaa korotettua palkkatukea työnantajalle, joka palkkaa työttömän maahanmuuttajan. Tukea saisi myös osatyökykyisen palkkaamiseen.

SAK esittää työllistämiskeinoja, jotka saadaan alkuun nopeasti

Työttömien palveluiden parantaminen mm. omavalmentaja

Työikäisten oman osaamisen päivittäminen helpoksi

Työttömyysturvajärjestelmän selkeyttäminen

Palkkatuki nopeuttamaan uudelleen työllistymistä

Muutosturva tukemaan irtisanottujen nopeaa uudelleen työllistymistä

Nuorten työllisyyden vahvistaminen ja oppivelvollisuusiän pidentäminen

Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllisyyden edistäminen

Osatyökykyisten työllisyyteen satsaaminen

Ikääntyville ja vaikeasti työllistyville lisää yksilöllistä tukea ja koulutusmahdollisuuksia

Eläkesopimuksen työuria pidentävät ehdotukset

Muita toimia mm. työn jakamiseen tähtäävän osa-aikatyömallin kehittäminen, varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden varmistaminen, työn perässä liikkumisen helpottaminen

EK nitistäisi työttömyysturvaa

EK esitteli työllisyyskeinonsa jo aiemmin. Ykkösenä on työttömyysturvan porrastaminen. Työttömyysturva olisi alussa korkeampi ja alenisi kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua 10 prosenttia. Työttömyysturvan enimmäiskesto lyhenisi 50 päivällä.

EK jakaisi vanhempainvapaat niin, että äidin oikeus on 7 kuukautta ja isän 6 kuukautta. Kotihoidon tuen enimmäiskesto lyhenisi 18 kuukauteen.

Perhevapaakeinoilla EK arvioi syntyvän 10 000 työpaikkaa. Päivähoitopalveluja tarvitaan kuitenkin lisää, mikä maksaisi noin 120 miljoonaa euroa vuodessa.

Nykyään kotihoidon tukea saa, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Tuen typistäminen on hankalaa keskustan ollessa hallituksessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Mahdollisuus tehdä määräaikaisia työsopimuksia kevyemmin perustein saisi EK:n mukaan yritykset rekrytoimaan helpommin. EK poistaisi alle vuoden työsopimuksista vaatimuksen, jossa määräaikaisuudelle pitää olla perusteltu syy.

EK nostaisi yhteistoimintalain alarajaa esimerkiksi 50 työntekijään. Nyt yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 henkilöä. EK:n mukaan pienemmät työnantajat voisivat palkata lisää väkeä, jos pelko byrokratian kasvusta vähenee.

Kotitalousvähennysta hallitus aikoo ohjelmassaan supistaa, EK esittää laajentamista. EK nostaisi vähennyksen enimmäismäärän 3 000 euroon ja ottaisi vähennyksen piiriin myös oman lapsen asunnossa tehtävät työt.

EK listasi keinoja 40 000 työpaikan luomiseen.

Työttömyysturvan porrastaminen

Vanhempainvapaan jakaminen uusiksi.

Kotihoidon tuen lyhennys 18 kuukauteen

Asumiskustannusten 7 prosentin omavastuun palautus toimeentulotuessa

Kotitalousvähennyksen käytön laajennus

Yhteistoimintalain alarajan nostaminen esim. 50 työntekijän yrityksiin

Määräaikaisia työsopimuksia kevyemmin perustein

Paikallisen sopimisen edistäminen

Koulutus: tutkintoa lyhyemmät ammatilliset koulutukset, työnantajan koulutuskorvaus ja palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Huippuosaajien verotuksen lieventäminen

Työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen mm. liikkuvuusavustus

Kolmikanta aloittaa tänään

Kiistelyä lienee luvassa EK:n ajamasta työttömyysturvan porrastuksesta työttömyyden keston mukaan.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on myös esittänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta, mutta SAK suhtautuu asiaan kriittisemmin.

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Se merkitsee 60 000 uuden työpaikan löytämistä. Hiipuvan talouskasvun oloissa tavoite on vaikea.

Hallitus on pyytänyt järjestöiltä keinoja työllisyystavoitteen saavuttamiseen. Näin asioita valmistellaan pitkästä aikaa kolmikantaisesti eli työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken.

Yhteinen ponnistelu alkaa tänään seminaarilla, jossa ovat paikalla muun muassa pääministeri Antti Rinne (sd.) , valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.), työministeri Timo Harakka (sd.) sekä SAK:n ja EK:n edustajat.

Lue myös:

Työttömyysetuuden porrastuksesta nopea korjausliike vihattuun aktiivimalliin? Rahaa ensin enemmän, lopussa vähemmän – Työtön: "Tosi epäreilua. Ei ole oma syy, jos ei saa töitä"