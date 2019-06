Rikostutkijat kertovat, keitä epäillään malesialaiskoneen pudottamisesta Ukrainassa – katso tiedotustilaisuus suorana alkaen kello 13.55

Kansainvälinen rikostutkintaryhmä on saanut valmiiksi tutkimuksensa vajaat viisi vuotta sitten tapahtuneesta Malaysia Airlines -yhtiön matkustajakoneen tuhosta Ukrainassa.

Tutkijoiden on määrä kertoa, keitä henkilöitä epäillään syyllisiksi koneen tuhoamiseen.

Voit seurata englanninkielistä tiedotustilaisuutta klikkaamalla tämän artikkelin pääkuvaa. Tiedotustilaisuus alkaa kello 14 Suomen aikaa.

Interfax Ukraina -uutistoimisto on haastatellut asiasta Ukrainan apulaisulkoministeri Olena Zerkalia. Hänen mukaansa tutkijat ilmoittavat neljä henkilöä, jotka ovat pääepäillyt. Heistä annettaneen kansainvälinen etsintäkuulutus.

– He ovat päähenkilöt. Luonnollisesti tapaukseen liittyvien ihmisten joukko on paljon suurempi kuin nyt neljä nimettävää henkilöä, Zerkal kertoi. Hänen mukaansa asiaa alkaa seuraavaksi tutkia Hollannin Schipholissa toimiva rikostuomioistuin.

Malaysia Airlinesin Boeing 777 -kone oli 17. heinäkuuta 2014 matkalla Amsterdamista Malesian pääkaupunkiin Kuala Lumpuriin, kun se ammuttiin alas Itä-Ukrainassa, alueella, joka oli Venäjä-mielisten kapinallisten hallussa. Kaikki MH-17-lennolla olleet 298 ihmistä kuolivat.

Kansainväliset tutkijat ovat tähän mennessä saaneet selville, että kone ammuttiin alas venäläisvalmisteisella ilmatorjuntaohjuksella, joka kuului Venäjän armeijan 53. ilmatorjuntaprikaatille.

Apulaisulkoministeri Zerkal on sanonut uskovansa, että syyllisiksi nimettävät henkilöt ovat korkea-arvoisia Venäjän asevoimien upseereita. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän siirtäminen Ukrainan alueelle ei olisi ollut mahdollista ilman Venäjän korkean tason hyväksyntää, Zerkal arvioi.

Venäjä on kaiken aikaa kiistänyt yhteytensä tapahtumaan. Kreml on vakuuttanut, että koneturmalle on muunlainen selitys.

Lähteet: Reuters