Latvialainen lentoyhtiö selätti halpalentoyhtiöt – lentää kannattavasti ja miettii uusia reittejä myös Suomeen

AirBalticin toimitusjohtaja Martin Gauss hymyilee leveästi katsellessaan kesän ennakkovarauksia. Riika on eurooppalaisten matkailijoiden kesäkohde ja lennot ovat ennätyksellisen täysiä.

– Me teemme tulosta nimenomaan kesällä ja tänä vuonna kesästä on tulossa hyvä, Gauss sanoo.

Toukokuussa yhtiö kuljetti ennätykselliset 470 000 matkustajaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Martin Gauss IATA:n vuosikokouksessa Soulissa kesäkuussa 2019. Yhtiön kesäkaudesta on tulossa hyvä, ja matkavarauksia on tehty aiempaa vuosia enemmän. Jari Tanskanen / Yle

Kesäkaudella latvialaisyhtiö lentää 40 koneella. Syksyllä Boeing-matkustajakoneet saavat lähteä, kun tilalle on tulossa uusia 145-paikkaisia Airbusin A220-300-matkustajakoneita. AirBaltic on ensimmäinen lentoyhtiö, joka on ottanut uudet koneet käyttöön.

– Koneet ovat äärimmäisen taloudellisia lentää, ja samalla vähäpäästöisiä. Mikäli saamme koneen 75 prosenttisesti täyteen, se tekee tulosta lentoyhtiölle, laskee toimitusjohtaja Martin Gauss.

Gauss laskee esimerkin suositulla Riian ja Lontoon välisellä reitillä. Yhdellä lennolla uusi kone säästää vanhoihin matkustajakoneisiin verrattuna polttoainetta lähes 1200 Yhdysvaltojen dollarin verran. Pienentynyt polttoaineenkulutus merkitsee alhaisempia päästöjä ja halvempia lippuja matkustajille.

Vielä suurempiin säästöihin päästiin, kun Riian ja Brysselin välillä lentänyt 76-paikkainen potkuriturbiinikone vaihtui uuteen suihkukoneeseen.

– Yhtä matkustajapaikkaa kohti laskettuna operointikustannukset putosivat puoleen, eli kuljetamme puolet enemmän matkustajia samalla kustannuksella. Lisäksi lento on perillä 40 minuuttia nopeammin.

airBaltic on ensimmäinen lentoyhtiö, joka on ottanut käyttöön Airbus A220-300 -koneet. Vuoteen 2025 mennessä yhtiöllä on 50 uutta konetta. airBaltic

Oma konsepti kilpailussa halpalentoyhtiöitä vastaan: hyvä bisnesluokka ja halpa economy

Halpalentoyhtiöt ovat rynnänneet Baltian markkinoille täyttäen konkurssiin ajautuneiden liettulaisen flyLALin ja virolaisen Estonian Airin jättämän tyhjiön lentotarjonnassa. Esimerkiksi Liettuassa markkinaosuuksien kärkipaikkoja hallitsevat Ryanair ja Wizz Air.

AirBaltic on vastannut halpalentoyhtiöiden tuomaan haasteeseen parantamalla bisnesluokan palvelua ja samalla riisumalla palvelua koneiden peräosassa.

– Toimintamallimme on täysin poikkeuksellinen, mutta se tuottaa tulosta. Bisnesluokka on yksi Euroopan parhaimmista. Tarjoamme lennolla lämpimän ruoan, juotavaa, sanomalehtiä ja meillä on henkilökuntaa palvelemassa, sanoo Martin Gauss.

Turistiluokassa tarjolla on entistä enemmän halpoja lippuja, sillä matkustaja maksaa erikseen tarjoilusta, paremmasta istuinpaikasta sekä matkatavaroiden kuljettamisesta ruumassa.

– Olemme lentäneet tällä konseptilla kannattavasti kuuden vuoden ajan, ja matkustajamäärä tulee edelleen kasvamaan.

airBalticin matkustajakoneen lastausta. Airbus A220-300 -konetyyppi on suunniteltu siten, että koneiden kääntöaika kentillä jää lyhyeksi. airBaltic

Vuonna 2018 airBaltic kasvatti paikkatarjontaa peräti 18 prosentilla ja kuljetti hieman yli neljä miljoonaa matkustajaa. Yhtiö oli yksi nopeimmin toimintaansa laajentavista lentoyhtiöistä Euroopassa. Kasvu jatkuu myös tänä vuonna, ja tavoitteena on kuljettaa viisi miljoonaa matkustajaa.

Rajua kasvutahtia aiotaan jatkaa ainakin vuoteen 2025 asti, jolloin matkustajia kulkisi koneissa jo 15 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Martin Gauss pitää mahdollisena, että airBaltic listautuu muutaman vuoden kuluttua pörssiin.

Miten käy Tampereen ja Turun lennoille?

AirBaltic lensi vielä 2000-luvun alussa useille paikkakunnille Suomessa. Lennot ovat loppuneet Ouluun, Kuopioon, Kuusamoon, Vaasaan ja Lappeenrantaan. Jäljellä ovat reitit Helsinki-Vantaalle, Tampere-Pirkkalaan ja Turkuun.

Yhtiön koneuudistuksen myötä nykyisin Tampereen ja Turun reiteillä käytettävä 76-paikkainen potkuriturbiinikone poistuu liikenteestä viiden vuoden kuluessa, kun yhtiön ainoaksi konetyypiksi jää Airbus A220-300.

– On vielä liian aikaista sanoa, onko konetyyppi liian suuri esimerkiksi Tampereelle ja Turkuun, mutta toivomme, että lentoja voidaan jatkaa, muotoilee Gauss.

Reittien säilymisen kannalta on elinehto, että maakunnat pystyvät parissa vuodessa kehittämään alueellista matkailua Pirkanmaalla ja Turun seudulla niin, että Keski-Euroopasta tulee Riian kautta enemmän turisteja.

Matkustajia nousemassa airBalticin Boeing 737-koneeseen Lappeenrannassa kesällä 2012. Yhtiö lensi Riian ja Lappeenrannan välistä reittiä vuosina 2009 - 2014. AirBaltic luopuu Boeingin valmistamista koneista syksyllä 2019. Yle

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean lentoliikenteen kehittämisen johtaja Marja Aalto sanoo, että Tampereella aiotaan neljässä vuodessa saada matkustajamäärä kasvuun ja turvata näin lentojen jatkuminen.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että ne matkustajat, jotka nyt varaavat halpoja lippuja Helsinki-Vantaalta, lähtisivät Pirkkalasta, sanoo Aalto.

Tampere-Pirkkalan kentän käyttöä lisäisi myös parempi bussiyhteys Tampereelta.

– Nyt pääset kymmenellä eurolla Helsinki-Vantaalle, mutta taksi kotikentälle maksaa enemmän.

AirBaltic tutkii uusien reittien avaamista Suomeen

Uudet koneet mahdollistavat lentojen aloittamisen uusiin kohteisiin Suomessa, mikäli reitit osoittautuvat kannattaviksi.

– On mahdollista, että avaamme uusiakin reittejä Suomessa muutaman vuoden kuluttua, mutta ne perustuvat kannattavaan kysyntään, ei paikallisiin toiveisiin, sanoo toimitusjohtaja Martin Gauss.

Yhtiössä tutkitaan tällä hetkellä kymmeniä uusia eurooppalaisia kaupunkikohteita, mutta vain osaan lennot lopulta alkavat. Uusi lentokonetyyppi mahdollistaa Riiasta jopa seitsemän tunnin välilaskuttomat lennot, joten reittiverkosto voi laajentua myös Euroopan ulkopuolelle.

– Me aloitimme juuri lennot Dubliniin, mitä monet pitivät järjettömänä ratkaisuna Ryanairin kilpailun takia. Yhteys on kuitenkin osoittautunut suosituksi ja meille kannattavaksi.

airBaltic lentää Tampere-Pirkkalaan ja Turkuun 76-paikkaisilla potkuriturbiinikoneilla. airBaltic

Riian ohella muitakin tukikohtia Länsi-Eurooppaan

AirBalticille on tulossa 50 koneen laivasto, ja yhtiö aikoo sijoittaa koneita ja miehistöjä myös Riian ulkopuolelle avattaviin tukikohtiin. Jo tällä hetkellä yhtiö lentää suoraan Tallinnasta ja Vilnasta muualle Eurooppaan.

– Riika säilyy ainoana vaihtokenttänä. Muualla me tulemme tarjoamaan kahden kaupunkiparin välisiä suoria yhteyksiä, sanoo Gauss.

Esimerkiksi Tallinnasta yhtiö lentää suoraan jo yli kymmeneen kohteeseen, kuten Amsterdamiin, Berliiniin, Brysseliin, Kööpenhaminaan, Lontooseen ja Malagaan.

