Loma alkoi vai alkoiko kuitenkaan? – Asiantuntija neuvoo välttämään työpostien tsekkailua

Lomalaisen on joskus liiankin helppo katsoa puhelimesta työsähköpostit. MInna Rosvall / Yle

TurkuLomalla on vaikea laittaa aivot narikkaan. Älypuhelimesta tulee helposti vilkuiltua sähköposteja – myös työsähköposteja.

Työasioiden syrjään siirtämisestä on tullut aiempaa hankalampaa työelämän kiristyneiden vaatimusten ja toisaalta älypuhelimien vuoksi. Tätä mieltä on integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta.

Loman tarve on yksilöllistä. Aivojen stressitasojen laskemisen kannalta suositeltavaa olisi lomailla ainakin kaksi viikkoa.

Jos stressihormonitaso ei pääse koskaan laskemaan, pitkän työrupeaman jälkeen monilla alkavat muisti ja ajatus pätkiä.

Hyvinvointialan yrittäjä Mikko Äikäs on puolestaan huomannut, että monilla työt kasaantuvat melkoiseksi urakaksi ennen lomaa. Liikuntaharrastukset ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen jäävät retuperälle.

Karlsson ja Äikäs antavat ohjeita, miten lomasta voisi nauttia mahdollisimman hyvin.

1. Aivoille erilaista puuhaa kuin töissä

Professori Hasse Karlssonin mielestä ”aivot narikkaan” on hyvä termi, sillä se kertoo, että aivot tarvitsevat jotain muuta virikettä kuin työelämässä.

Työelämässä muistin ja keskittymiskyvyn pitää toimia. Lomalla aivot ovat erilaisessa tilassa, joten ne saavat lepoa.

– Matkalle lähteminen, luonnossa liikkuminen, harrastus tai jonkin konkreettisen työhön liittymättömän asian tekeminen ovat suositeltavia juttuja, Karsson neuvoo.

– Ylös, ulos ja liikkeelle. Kesämökillä on puunhakkuuta ja nurmikon leikkuuta. Voi roikkua puissa, soutaa, uida ja venytellä luonnossa. Hyvä fyysinen kunto koostuu siitä, että liikunta on monipuolista, painottaa hyvinvointivalmentaja Mikko Äikäs.

2. Älypuhelimeen tuijottelua kannattaa vähentää

Stressiä aiheuttaa se, että pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Jotkut eivät pysty irtautumaan älypuhelimen tsekkailusta.

– Työ on stressin lähde. Irrottautuminen on vaikeampaa kuin 30 vuotta sitten. Digimaailma luo vaatimuksen, että pitäisi olla tavoitettavissa 24/7 myös loma-aikana, joten toimintaympäristö on erilainen, kertoo Karlsson.

Tarkkaa neuvoa on kuitenkin vaikeaa antaa. Joillekin työn tekeminen antaa paljon mielihyvää ja merkityksellisyyden tunnetta, joten sellaisten ihmisten voi olla hyvä olla työssä mukana loma-aikanakin.

– Yleinen neuvo on, että kannattaa ottaa kunnon paussi työasioiden seuraamiseen, sanoo Karlsson.

– Tietotyö on lisääntynyt, ja työt kulkevat mukana kännykässä tai tabletissa. Entisaikaan jätettiin hanskat tiskiin. Nyt vahingossakin saattaa sotkeutua työasioihin lomalla, pohtii Mikko Äikäs.

3. Sähköposteista ja kännykästä irtautumista voi harjoitella

Hasse Karlsson muistuttaa, että liiallinen puhelimeen vilkuilu voi olla jo riippuvuutta aiheuttava asia. Tähän auttaa harjoittelu.

Psykiatrian professori Hasse Karlsson kannustaa pitämään taukoa kännykän vilkuilussa, jotta aivot saavat lepoa. Minna Rosvall / Yle

– Riippuvuutta aiheuttavista tekijöistä opetellaan vähitellen eroon. Olisi hyvä loman alussa yrittää välttää sähköpostin vilkuilua muutaman tunnin ajan, neuvoo Karlsson.

Vähitellen äläkännykkää voi poissa silmistä yhä pitempiä rupeamia.

– On kaksi koulukuntaa. Joidenkin mielestä totaalikielto on parempi. Sen avulla pystyy palautumaan työstressistä, uskoo Äikäs.

– Jotkut taas haluavat olla tilanteen tasalla, jotta töihin palaaminen on helpompaa. Tärkeää on, että valitsee itse, miten haluaa toimia.

4. Ei stressiä lomaan valmistautumisesta

Professori Hasse Karlsson kannustaa tekemään loman ajaksi maltillisesti suunnitelmia, jos työssä joutuu suunnittelemaan, arvioimaan ja miettimään asioita.

– Työssä aivoja kuormittavista asioista pitäisi päästä eroon, eli silloin ei kannata aikataulutettua lomasuunnitelmaa lähteä tekemään. Mutta ihmiset ovat erilaisia. Asioita täytyy pohtia yksilöllisesti, kertoo Karlsson.

– Monet työskentelevät kuin maailma pitäisi saada valmiiksi ennen lomaa. Kun päästään lomalle, ei pystytäkään palautumaan töistä. Tavallisessa arjessa pitää myös pystyä syömään oikein, harrastamaan liikuntaa ja lepäämään riittävästi, ja kaikki tämä pitäisi tehdä myös lomalla, neuvoo Äikäs.

Hyvinvointialan yrittäjä Mikko Äikäs neuvoo käyttämään alkoholia kohtuudella kesälomalla. Minna Rosvall / Yle

5. Lähipiiri osaa arvioida loman tarpeen

Työ on monille ihmisille stressinlähde. Loman tarpeen voi arvioida itse, mutta lähipiiriltä saa Hasse Karlssonin mukaan vinkkejä.

– He yleensä kyllä huomaavat, millaisessa mielentilassa ihminen on juuri ennen lomaa. Omista työkavereistani huomaan, että heillä voi muisti pätkiä ja olla vähän sellainen olo, että nyt olisi hyvä päästä muihin maisemiin, sanoo Karlsson.

Hänen mukaansa läheisen on kohtalaisen helppoa huomata, milloin olisi hyvä pitää pieni paussi.

6. Alkoholin kulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota

Hyvinvointivalmentaja Mikko Äikäs kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan suomalaisten lomanviettoon liittyy liiallinen alkoholin käyttö.

– Nurmikonleikkuun jälkeen sihahtaa tölkki auki ja taas puunhakkuun jälkeen. Kun ottaa siihen vielä saunaoluet päälle, se on liikaa.

Äikäs muistuttaa, että alkoholi rasittaa todella paljon fyysisesti ja henkisesti. Myös paino voi nousta. Alkoholissa on paljon energiaa, jota keho ei tarvitse.

– Lepo ja palautuminen häiriintyvät jo parista saunaoluesta, mutta kohtuullinen käyttö kuuluu luonnollisesti kesään, pohtii Äikäs.