Huippuvalokuvaajien töitä ja henkeäsalpaava kattoterassi – Tällainen on tänään avautuva Tallinnan Fotografiska-museo

Kun virolainen Maarja Loorents kävi vuonna 2012 Tukholman Fotografiska-museossa, hänen päässään alkoi orastaa unelma.

Samanlainen museo pitäisi perustaa myös hänen kotikaupunkiinsa Tallinnaan.

Seitsemän vuotta myöhemmin unelmasta tuli totta. Tallinnan oman Fotografiskan avajaisia vietettiin eilen ja museo avautui yleisölle tänään torstaina. Loorents on yksi museon perustajista ja toimii sen näyttelypäällikkönä.

– Haluamme olla keskeinen kohtaamispaikka Tallinnassa. Samalla haluamme tuoda Viroon huippuvalokuvaajien töitä, joita ei ole aikaisemmin täällä nähty, Loorents kertoo.

Fotografiskasta ennustetaan Tallinnan ja koko Viron uutta vetonaulaa. Koska Tukholman Fotografiska on suomalaisten suosikkikohde, kävijöitä odotetaan paljon myös Suomesta.

Fotografiska sijaitsee vanhassa teollisuuskiinteistössä Telliskivessä.

”Päätös perustaa museo juuri Telliskiveen oli selvä”

Uusi museo sijaitsee Tallinnan luovan keskuksen Telliskiven alueella. Vaihtoehtoisia paikkoja olisivat Maarja Loorentsin mukaan olleet Rotermannin ja Noblessnerin teollisuusalueet.

– Telliskiven perustaja Jaanus Juss oli kuitenkin heti innoissaan museohankkeesta. Kun Telliskivestä vielä löytyi tyhjillään oleva halli museota varten, päätös perustaa museo juuri tänne oli selvä, Loorents kertoo.

Tukholman Södermalmilla sijaitsevan emomuseon tavoin Tallinnan museo sijaitsee punatiilisessä entisessä teollisuusrakennuksessa. Tilaa siellä on yhtä paljon kuin Tukholmankin museossa.

Näyttelyt levittäytyvät kahteen kerrokseen. Pohjakerroksessa on myymälä, jossa on myynnissä valokuvakirjoja, julisteita sekä museon tuottamia, valokuvataiteilijoiden signeeraamia ja numeroimia valokuvasarjoja.

Ravintola näkymineen on Fotografiskan valtti niin Tukholmassa kuin Tallinnassakin. Stanislav Moshkov

Tärkeässä roolissa on myös ylimmän kerroksen ravintola, jonka kattoterassilta aukeaa henkeäsalpaava näkymä yli koko Tallinnan.

Ravintolaa luotsaa yksi Tallinnan ravintolamaailman tunnetuimmista nimistä, huippukokki Peeter Pihel. Pihel on pyörittänyt aikaisemmin muun muassa useita kertoja Viron parhaaksi ravintolaksi valittua Pädasten kartanohotellin ravintolaa Muhun saarella.

Tukholman Fotografiskan ravintolalla on yksi Michelin-tähti ja Tallinnan ravintola pyrkii samaan tasoon. Erityishuomiota Tallinnassa kiinnitetään ekologisuuteen ja kestävään ruuantuotantoon.

– Ravintolamme tarjoaa lähiruokaa ja sesongin mukaisia raaka-aineita. Pyrimme myös minimoimaan hävikkiruuan määrän, Loorents kertoo.

Viimeisiä teoksia asetellaan paikoilleen juuri ennen avajaisia.

”Haluamme olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa”

Tallinnan Fotografiskan ensimmäinen päänäyttely on brittiläisen Jimmy Nelsonin Homage to Humanity eli Kunnianosoitus ihmiskunnalle.

Nelson on kuvannut yli kahdenkymmenen vuoden ajan alkuperäiskansoja Siperian tundralta eteläisen Tyynenmeren saarille.

– Monet alkuperäiskansoista ja heidän perinteisistä asuinalueistaan ovat katoamassa globalisaation ja ilmastonmuutoksen myötä. Nelson on halunnut kuvata näiden ihmisryhmien elämää ennen kuin on liian myöhäistä. Hän on viettänyt pitkiä aikoja alkuperäiskansojen parissa ja voittanut kuvattavien luottamuksen puolelleen, kertoo Nelsonin näyttelyn kuraattori, ruotsalainen Jessica Jarl.

Jimmy Nelsonin kuvat alkuperäiskansoista ovat Fotografiskan ensimmäinen päänäyttely.

Neljän avajaisnäyttelyn joukossa on myös suomalaisen Pentti Sammallahden näyttely Kaukainen maa. Sammallahti tunnetaan melankolisen runollisista mustavalkokuvistaan, joissa todellisuus ja fantasia sekoittuvat toisiinsa.

Myös Pentti Sammallahti on valikoitunut avajaisnäyttelyyn.

Muut avajaisnäyttelyt ovat norjalaiskuvaaja Anja Niemen In Character sekä virolaisen Anna-Stina Treumundin Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein, Mari.

– Olemme valinneet tänne näyttelyitä, jotka eivät ole pelkästään kauniita, vaan herättävät myös ajatuksia, epämukavia tunteita ja kipua, Maarja Loorents sanoo.

– Meistä on tärkeää olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se onnistuu valitsemalla tänne rohkeita ja puhuttelevia töitä.

Tallinnan Fotografiskan näyttelyt vaihtuvat noin kolmen kuukauden välein. Tarkoituksena on omien näyttelyiden lisäksi kierrättää myös Tukholman Fotografiskan näyttelyitä.

Maarja Loorents (vas.) on Fotografiskan näyttelypäällikkö, ruotsalainen Jessica Jarl kuratoi Jimmy Nelsonin näyttelyn.

Museoprojekti pidettiin pitkään salassa

Vuonna 2010 avautuneen Tukholman Fotografiskan laajentumisesta ulkomaille on puhuttu jo vuosia, mutta Tallinnan museo on ensimmäinen Ruotsin ulkopuolelle avautuva Fotografiska.

Museon avautuminen ensimmäiseksi juuri Tallinnaan tuli monelle yllätyksenä. Noin kaksi vuotta sitten Fotografiska ilmoitti avaavansa museot New Yorkiin ja Lontooseen. Tallinnasta ei tuolloin puhuttu vielä mitään.

Ruotsalaismedia kertoi tänä keväänä Fotografiskan suunnitelleen avaavansa museon myös Shanghaihin ennen Tallinnaa, mutta suunnitelma ei toteutunutkaan.

New Yorkin Fotografiska aukeaa syyskuussa ja Lontoon Fotografiska alustavien suunnitelmien mukaan ensi vuonna.

Tallinnan Fotografiskan erikoisuuus ovat harvinaisen pitkät aukioloajat. Museo on auki maanantaisin, tiistaisin ja sunnuntaisin kello 9.00–23.00. Keskiviikosta lauantaihin museo on auki aamusta peräti yhteen sakka yöllä, kello 9.00–1.00.

– Meitä voi pitää maailman avoimimpana museona. Haluamme että kävijä löytää omasta elämäntavastaan ja vuorokausirytmistään riippumatta ajan tulla meille, Maarja Loorents sanoo.

