Nuoret istuttavat puita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – samalla yritykset kompensoivat hiilijalanjälkiään

Nousiaisten maalaismaisemassa käy kuhina. Nelisenkymmentä nuorta on kokoontunut istuttamaan maahan puuntaimia, jotta joutomaasta saadaan uutta metsää.

Tahti on reipas, yksi nuori istuttaa maahan sata tainta tunnissa. Sillä kompensoidaan 20 000 kilon hiilidioksidipäästöt, mikä vastaa keskivertosuomalaisen noin kahden vuoden hiilijalanjälkeä.

Puuntaimia istutetaan osana 4H-järjestön Taimiteko (siirryt toiseen palveluun)-toimintaa, joka aloitettiin tiistaina. Tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta ja työllistää nuoria.

– Taimitekoon pääsee mukaan yritys, joka on laskenut haluamansa kompensoitavat hiilidioksidipäästöt. Me olemme miettineet sille hinnan, se on noin kaksi euroa per taimi, kertoo 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Istuttajina toimivat 4H-yhdistysten nuoret. Tarkoitus on työllistää erityisesti yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat muutoin työmarkkinoiden ulkopuolella.

– Uskon, että tulevaisuudessa sadat ja jopa tuhannet nuoret pääsevät ansaitsemaan rahaa tämän kautta, Alakoski sanoo.

4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski arvelee, että Taimiteon kautta jopa tuhannet nuoret saavat kesätöitä. Paula Collin / Yle

4H:n kautta nuoret istuttavat jo nyt vuosittain satojatuhansia puun taimia. Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa. Nyt puita istutetaan myös alueille, jotka eivät ole enää olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä.

– Suomessa häviää metsää noin 10 000 hehtaaria vuosittain. Me otettiin tavoite että vuoteen 2030 mennessä me halutaan istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää, Alakoski sanoo.

Toistaiseksi ainoastaan yritykset pystyvät kompensoimaan hiilidioksidipäästöjään Taimiteon kautta. Syksyllä toiminta avataan myös yksityishenkilöille.

