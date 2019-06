Ilon ja surun päivä, poliisiylijohtaja tyytyväinen: "Luottamuksen kannalta tämä on tärkeää" – Valtakunnansyyttäjä: "Tämä on tietysti pettymys"

Nykyinen poliisiylijohtaja, Suomen korkein poliisiviranomainen Seppo Kolehmainen on tyytyväinen Helsingin käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun.

– On hyvä, että tämä asia on saatu päätökseen. Luottamuksen kannalta tämä on tärkeää, Kolehmainen sanoi Ylelle.

Kolehmainen itse ei ole ollut syyttynä poliisijohdon virkarikoskäräjillä.

Sen sijaan syytteessä oli esimerkiksi Kolehmaisen edeltäjä aiempi poliisiylijohtaja Mikko Paatero.

Paateron ja kaikkien muiden syytettyjen virkarikossyytteet kaatuivat Helsingin käräjäoikeudessa.

Valtakunnansyyttäjä: Otetaan rauhallisesti

Poliisijohdon virkarikossyytteet nostettiin valtakunnansyyttäjänvirastossa.

Yle tapasi valtakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen tiistaina puolen päivän jälkeen.

Valtakunnansyyttäjänvirastossa oli hieman ihmeissään oleva ja pettynyt valtakunnansyyttäjä.

– Tämä on tietysti pettymys, sanoi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Miten suuri tappio tämä oli syyttäjälle?

– Tottakai tämä otetaan rauhallisesti. Ei tämä ollut virhe (nostaa syytteet) . Meidän tuli toimia näin, meillä oli perusteita lähteä hakemaan ratkaisua, sanoi Toiviainen.

– Pelin henkeen kuuluu, että syytteet kaatuvat, kun ensimmäisessä oikeusasteessa arvioidaan syytettä, Toiviainen sanoi.

Toiviainen sanoo, että on hyvin todennäköistä, että syyttäjä valittaa koko tuomiosta.