Legendaarinen juhannuksenviettopaikka ei tuhoutunutkaan purkukouran kynsissä – Aavasaksan satavuotinen juhannustanssiperinne jatkuu Aurinkolavalla

Aavasaksan vaaran huipulta ja näkötornista aukeavia maisemia on ihailtu keskikesän juhlassa ainakin sadan vuoden ajan. Aurinkolavan juhannustansseillakin on historiaa jo kymmeniä vuosia. Antti Ullakko / Yle

Tornionlaaksossa Ylitorniolla Aavasaksan juhannusjuhlilla on ainakin satavuotiset perinteet. Legendaarinen vuonna 1968 valmistunut Aurinkolavakin on ehtinyt nähdä jo kymmeniä juhannustansseja.

Rapistumaan päässyt lava oli jo purku-uhan alla, kunnes kyläläiset päättivät tarttua talkootöin toimeen ja kunnostaa sen.

Talkooporukkaa vetävän Elävä Aavasaksa ry:n puheenjohtaja Petri Juvani kertoo, että päätös lavan kunnostamisesta syntyi kunnan elinkeinotoimen järjestämässä palaverissa tammikuussa.

– Siinä tuli pikaisesti tehtyä päätös, että juhannustanssit pidetään. Mutta aikataulu oli aika kova, niin myöhään alettiin töihin, Juvani kertoo.

Perinteistä kesätanssilavaa ja juhannuksen viettopaikkaa on talkoiltu kuntoon kymmenen hengen talkooporukalla. Ensimmäisten tanssimusiikin tahtien kajahtamiseen on enää vähän aikaa, mutta onneksi työtkin alkavat olla valmiina.

– Meillä ei ole oikeasti kuin kovat siivoustalkoot enää niin sitten alkaisi olla kaikki valmista. Pikkuisen jää aatolle viimeistelyjä.

Juvanin mukaan kymmenen vuotta käyttämättömänä ollut lava oli varsin hyvässä kunnossa.

– Katto oli vähän vuotanut joistakin kohtaa, mutta se on korjattu nyt ja pintoja on vähän laitettu ja jos tämän lavan tarina jatkuu, niin sitten korjataan vähän enemmän, Juvani sanoo.

Yötön yö kansallismaisemassa, graniittivuorella Tornionjoen varrella Ylitornion Aavasaksalla on ikimuistoinen.

Purkaminen olisi nostanut palan kurkkuun

Ylitornion kunnassa mietittiin jo Aavasaksan Aurinkolavan purkamista. Aavasaksan laella kun on jo olemassa avoin esiintymislava Kruununnäyttämö. Aurinkolava on kuitenkin katettu tila, johon mahtuu säältä suojaan lähes tuhat henkeä.

Ylitorniolaiset ja Aavasaksan ystävät ovat hyvillään, että lava saa uutta elämää.

Aurinkolavan seinään on maalattu keskiyön aurinko. Sitä on tultu keskikesän juhlana katselemaan Aavasaksalle jo toistasadan vuoden ajan. Jari Peltoperä / Yle

– Totta kai, tämähän on ihan legendaarinen paikka. Eihän tämmöistä voi kuvitellakaan. Että tästä jos ajaisi ohi ja tämä olisi purettu, niin kyllä tulisi pala kurkkuun, toteaa Sami Pilvilä.

Ylitorniolle perustettiin keväällä Elävä Aavasaksa ry, jonka tarkoituksena on järjestää tapahtumia Aavasaksan vaaralla. Aurinkolavaa ehostetaan tätä tarkoitusta varten kuntoon Ylitornion kunnan myöntämällä muutaman tuhannen euron avustuksella.

Ylitornion kulttuurituottaja Sami Pilvilä kuvassa vasemmalla ja Elävä Aavasaksa ry:n puheenjohtaja Petri Juvani. Jari Peltoperä / Yle

– Ainakin kolme isoa tapahtumaa olisi tavoite, että saataisiin ensi kesälle. Juhannus on tietenkin ykkönen aina Aavasaksalla, kertoo Petri Juvani.

Aavasaksan vaaranlaki houkutteli huippuvuosinaan parhaimmillaan paikalle tuhansia ihmisiä ihailemaan keskiyön aurinkoa. Mutta yhden viikonlopun sesonki on aivan liian lyhyt.

Aurinkolavalle suunnitellaankin myös muuta käyttöä sesongin pidentämiseksi, kertoo Ylitornion kunnan kulttuurituottaja Sami Pilvilä.

–Täällä voisi järjestää joogaleirejä, wellness-tapahtumia, drone-koulutuksia... Tämä on hyvin otollinen paikka semmoiseen ja tässä voisi pitää kirpputoreja, monenlaista. Tämä on niin ainutlaatuinen juttu, että ideoita on niin paljon, että ei muuta kuin pistää paperille ja alkaa toteuttaa.

