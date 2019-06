Ilmainen kuntosali, jolla ei tarvita sopimuksia eikä sitoutumista – näillä 5 liikkeellä pääset kuntoon

Ulkoliikuntapaikalla on hikiset tunnelmat. Lämpötila on päivän mittaan hivuttautunut hellelukemiin. Väkeä riittää silti myöhäiseen iltaan saakka ja varsinkin silloin kun päivän kuumuus hiukan hellittää.

Iina-Riikka Niiranen tekee askelkyykkyä Kimpisen urheilukentän laidalla ja työntää samalla liikkeellä lastenrattaita. Rattaissa istuu poika ja viereisellä kuntoilutelineellä temppuilee kuusivuotias Elma.

— Me käymme täällä koko perheen voimin, koska tämä on usein se helpoin paikka tulla. Ja kaikki voivat treenata kuka mitenkin, Niiranen kertoo.

— Mä kiipeilen tuolla yleensä. Hauskinta on, kun saa roikkua tuolla, säestää Elma.

Moni siirtyy kevään tullen kokonaan ulos treenaamaan. Urheilun lisäksi samalla voi nauttia raittiista ulkoilmasta. Silva Laakso / Yle

Ulkoliikuntapaikkojen suosiota on vaikea mitata, sillä kävijätilastoja ei ole. Ne ovat kuitenkin helppokäyttöisiä, monipuolisia ja kaikkien saavutettavissa. Ulkoliikuntapaikoilta ei peritä pääsymaksuja ja niissä voi treenata mihin kellonaikaan tahansa.

— Kun paikka on hyvä, käyttäjä huomaa sen ja tulee uudestaankin. Ihmiset toivovat, että liikuntapaikka on hyvässä kunnossa ja lähellä omaa elinpiiriä, kertoo liikuntajohtaja Pasi Koistinen Lappeenrannan kaupungilta.

Sen allekirjoittaa myös Annika Sorsa, joka asuu Kimpisen urheilupuiston läheisyydessä. Hän kertoo kesäisin suuntaavansa ulkokuntosalille useana aamuna viikossa.

— Mie tykkään treenata vapailla painoilla ja välillä tehdä kuntopiiriä noilla laitteillakin, Sorsa kertoo.

Kimpisen ulkokuntosalilla on kuntosalilaitteiden lisäksi myös alue, jossa voi treenata vapailla painoilla. Kyykkyä tekee Aleksei Streznikov. Silva Laakso / Yle

Uusia ulkokuntosaleja ympäri Suomea

Lappeenrannassa lähiliikuntamahdollisuuksiin on satsattu ja uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan. Sama trendi jyllää myös muissa kaupungeissa. Tampereella ulkokuntosaleja on kymmenen, Helsingissä yli 20. Jyväskylässä treenaamaan voi päästä kahdeksassa paikassa ja Turussa 20:ssä. Suuri osa ulkokuntosaleista on rakennettu viimeisen viiden vuoden aikana.

Uudet lähiliikuntapaikat lisäävät käyttömukavuutta ja toisaalta voivat ehkäistä myös esimerkiksi loukkaantumisia.

— Lähiliikuntapaikkoja ja ulkokuntosalejakin on paljon erilaisia. Osa vanhoista on ergonomisesti heikkoja, sillä niissä vaihtoehdot ovat joko aivan liian kevyitä tai aivan liian painavia, Koistinen kertoo.

Uudemmissa malleissa onkin säätövaraa, aivan kuin sisäkuntosalilaitteissakin. Ero on siinä, että ulkokuntosalilaitteet kestävät säävaihtelua eikä katoavia irto-osia juuri ole. Tosin Lappeenrannassa löytyy niitäkin paikkoja, joissa ulkokuntosalilta löytyy myös levypainoja ja tankoja. Käytännössä treenaajalla on vain mielikuvitus rajanaan.

Kokosimme alle viisi tehokasta liikettä, joilla voit kohottaa kuntoasi ulkokuntosaleilla.

1. Reidet ja pakarat

Kyykkyä voi tehdä ilman painoja, tangolla tai laitteessa. Kyykkäämällä treenaat reisiä ja pakaraa. Ensimmäisellä videolla käydään läpi kyykky painon kanssa ja toisessa kevennetty versio, joka sopii esimerkiksi senioreille tai aloittelijoille.

2. Rintalihas

Rintalihasta voi kehittää penkkipunnerruksella tai punnertamalla oman kehon painolla. Ensimmäisessä videossa käydään läpi penkkipunnerruksen tekniikka ja toisessa kevennetty versio, jossa punnerrus tapahtuu tukea vasten. Punnertaa voi myös maassa.

3. Selkä

Selkälihaksia voi kehittää kulmasoudulla ja leuanvedoilla. Ensimmäinen video esittelee kulmasoudun laitteella ja toisella videolla esitellään kaksi versiota leuanvedosta.

4. Pakarat

Askelkyykkyä on helppo varioida oman kunnon ja liikkuvuuden mukaan. Askelkyykky kehittää pakaraa ja koordinaatiokykyä.

5. Keskivartalo

Klassisen vatsarutistuksen voi tehdä vatsapenkissä tai maassa. Vatsarutistuksen voi tehdä suoraan tai kiertäen.

Treeniä lapsista vanhuksiin

Liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri tietää, että lihaskuntoa olisi syytä treenailla joka iässä.

— Kaikillehan se on hyväksi. Mitä vanhempi on, sitä tärkeämmäksi lihaskuntoharjoittelu muodostuu. Toimintakyky pysyy yllä ja esimerkiksi kotona vessanpöntölle istuminen ei käy liian vaikeaksi. Mitä parempi lihaskunto, sitä helpommaksi arkitoimet muodostuvat, Peuhkuri kertoo.

Peuhkuri kannustaa lapsiperheitä yhdessä liikkumiseen, kunhan turvallisuusasiat on käyty läpi. On vanhempien vastuulla, että lapset eivät satuta itseään tai muita treenaajia, mutta tilaa riittää kaikille.

— Lapset pääsevät vaikka köysissä roilailemaan. Se, että lapset ottaa mukaan opettaa heille liikunnallista elämäntapaa ja lapsi saa mielekkäitä kokemuksia, kun saa luvan kanssa kiipeillä, Peuhkuri kertoo.