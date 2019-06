Fennovoima: Tutkintapyynnön poliisille aiheuttanut työntekijä jätti ydinvoimayhtiön viime vuonna – kotoa löytyi salaisia asiakirjoja

Säteilyturvakeskus (STUK) tiedotti eilen, että se on saanut poliisilta tiedon, että Fennovoiman entisen työntekijän kotoa on löytynyt salassa pidettäviä ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnitteluun liittyviä aineistoja. STUK on pyytänyt poliisia selvittämään, liittyykö asiaan rikosta sekä lähettänyt Fennovoimalle selvityspyynnön koskien salassa pidettävien aineistojen käsittelyä.

Stukin ylitarkastaja Thomas Ruuhonen ydinvoimalaitosten turvajärjestelyt -yksiköstä sanoo, että tieto on tuore ja tullut poliisilta virallisesti. Hänen mukaansa tällaisen aineiston salassapitointressi on yleisesti merkittävä, mutta säteilyturvallisuutta tapaus ei ole kuitenkaan vaarantanut.

Vastaavaa ei ole tapahtunut aiemmin

Ruuhosen tiedossa ei ole, että ydinvoima-alalla olisi aiemmin tapahtunut vastaavaa Suomessa tai muualla maailmassa.

– Kyse on asiakirjoista jotka käsittelevät turvajärjestelyjen suunnitteluvaatimuksia, ei niiden toteutukseen liittyviä asioita, sanoo Ruuhonen.

Asiakirjoissa ei käsitellä sitä, miten turvajärjestelyt on laitoksilla toteutettu. Kyseisellä henkilöllä on ollut työsuhteensa aikana oikeus käsitellä mainittuja asiakirjoja.

STUK on pyytänyt poliisia selvittämään henkilön menettelyä asiakirjojen käsittelyssä niihin liittyvän merkittävän yleisen salassapitointressin vuoksi.

Asiakirjojen käsittely on STUKin päätöksellä rajattu vain yhtiön tiettyihin tiloihin ja tietyn tyyppisiin järjestelmiin.

Viime vuonna yhtiön jätti kymmeniä ihmisiä

Fennovoiman viestintäjohtaja Sakari Kotola vahvistaa, että kyseessä on Fennovoiman entinen työntekijä, jolla on ollut pääsy salaisiksi luokiteltuihin materiaaleihin.

Tutkinnallisista syistä Kotola eikä kukaan mukaan kerro, missä tehtävissä ja millä paikkakunnalla työntekijä työskenteli.

Kotola sanoo kuitenkin että kyseinen henkilö jätti yhtiön viime vuonna. Vuonna 2018 Fennovoimasta lähti Kotolan mukaan useita kymmeniä henkilöitä.

Selvityspyyntö Fennovoimalle

Tapaukseen liittyen STUK on myös tehnyt selvityspyynnön Fennovoimalle. Sen tarkoituksena on selvittää salassa pidettävien aineistojen käsittelyyn liittyviä prosesseja ja järjestelyjä Fennovoimassa.

– Selvitämme mitkä ovat Fennovoiman omat menettelyt ja onko niitä noudatettu, sanoo Ruuhola.

Stukin Fennovoimassa suorittamissa tarkastuksissa ei aiemmin ole havaittu merkittäviä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyn osalta.

Kotola kertoo ydinvoimayhtiön vastaavan Stukin selvityspyyntöön mahdollisimman nopeasti.

– Nämä ovat ikäviä asioita ja me pyrimme katsomaan, että yhtiön toimintatavat ovat kaikilta osin kunnossa, sanoo Kotola.

Koko henkilöstölle on tiedotettu asiasta tänään

Ydinvoimayhtiön organisaatiolle asia on iso. Pyhäjoella tänään vieraillut Kotola kertoo, että asiasta on tänään tiedotettu kaikille Fennovoiman työntekijöille.

– Täytyy toivoa että vastaavia tapahtumia ei jatkossa tule. Jos korjattavaa löytyy, niin korjataan. Koemme kuitenkin että olemassa olevat toimintaperiaatteet ovat hyvät, sanoo Kotola.

Tutkintapyyntö jätettiin Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle maanantaina 17. kesäkuuta. Tutkinnanjohtaja Henry Rinteelän mukaan tutkinta alkaa mahdollisimman pian.

Hän ei vahvista tietoa, että ilmoituksen jättäminen nimenomaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle johtuisi tutkittavan henkilön kotipaikasta. Fennovoiman ja Säteilyturvakeskuksen pääkonttorit ovat Helsingissä.

