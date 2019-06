Yhdysvaltalaismiljardööri lahjoitti 170 miljoonaa euroa Oxfordin yliopistolle – "Suurin lahjoitus sitten renessanssin"

Lahjoitus olisi saattanut jäädä tekemättä, jos en olisi ihastunut Oxfordiin turistimatkallani vuonna 1963, miljardööri kertoo The Guardian -lehdelle.

Yhdysvaltalainen miljardööri Stephen Schwarzman lahjoittaa 150 miljoonaa puntaa eli vajaat 170 miljoonaa euroa brittiläiselle Oxfordin yliopistolle humanististen tieteiden tutkimukseen.

Rahoilla perustetaan humanistinen Schwarzman-keskus, joka kokoaa saman katon alle englannin, historian, kielitieteen, fonetiikan, musiikin, filosofian ja teologian opinnot. Uuteen rakennukseen tulee myös uusi kirjasto ja näyttelytiloja.

Schwarzman-keskukseen tulee myös tekoälyn etiikan instituutti. Siellä tutkitaan tekoälyyn ja muuhun tietotekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä, muun muassa vaikutuksia työelämään ja yhteiskuntaan.

Yli 900-vuotias (siirryt toiseen palveluun) Oxfordin yliopisto sanoo tiedotteessaan, (siirryt toiseen palveluun) että tämä on suurin yksittäinen yliopiston saama lahjoitus siten renessanssin. Yliopiston varakanslerin, professori Louise Richardsonin mukaan antelias lahjoitus on osoitus keskeisestä roolista, joka humanistisilla tieteillä on, kun ne luotsaavat ihmiskuntaa 2000-luvun teknisten muutosten keskellä.

Stephen Schwarzman Gian Ehrenzeller / EPA-EFE

Schwarzman on pääomasijoitusyhtiö Blackstonen toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Hän on aiemminkin tukenut muun muassa koulutusta, kulttuuria ja taidetta suurilla lahjoituksilla.

Schwarzman on itse opiskelut Yalen yliopistossa ja Harvardin yliopiston Harvard Business Schoolissa. Oxfordin yliopistossa hän ei ole opiskellut.

Schwarzman kertoo brittilehti The Guardianille, (siirryt toiseen palveluun) että hänet innosti Oxford-lahjoitukseen sekä varakansleri Richardsonin yhteydenotto että omat muistot vuodelta 1963.

15-vuotias Schwarzman kävi Oxfordin yliopistossa Euroopan-kiertomatkallaan ja vanhan opinahjon kauneus teki häneen suuren vaikutuksen.

– Muistan käynnin Oxfordissa elävästi, koska en ollut nähnyt mitään vastaavaa, hän sanoo.

Motiivina lahjoitukseen oli toki se, että Schwartzman pitää tärkeänä soveltaa länsimaisen sivistyksen perusarvoja myös nopeasti kasvavalla tekniikan alalla ja Oxfordin yliopistolla on ollut keskeinen rooli näiden arvojen kehittämisessä.

Mutta Schwartzman toteaa elämän kulkevan kummallisia polkuja.

– Jos en olisi käynyt Oxfordissa 15-vuotiaana, en ehkä olisi ollut niin kiinnostunut, hän sanoo.