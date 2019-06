Kotkan ylistettyjen puistojen nurmikot alkoivat rehottaa – "Kun tekeviä käsiä on vähemmän, niin näkyyhän se"

Ruohon pituudesta on tullut palautetta muun muassa Kotkan Isossapuistossa.

Kotkan puistot ovat keränneet lukuisia palkintoja ja kansainvälistä näkyvyyttä. Nyt niiden hoitoa on jouduttu vähentämään, koska osa rahoituksesta on napsaistu pois.

Kotkan puistoissa on voinut havaita alkukesästä pitkäksi venähtänyttä nurmikkoa. Kaupungin palkittu puistonhoito-osasto on kiireisempi kuin vuosiin.

– Roskisten tyhjennystä on enemmän, samoin nurmen leikkaamista sieltä mihin isot koneet eivät pääse. Enemmän haluaisi tehdä, mutta ei kerkeä, puistotyöntekijä Taina Markkula sanoo.

Syynä on käsiparien vähyys, sillä Kotkan puistotoimen budjettia on leikattu. Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kertoo, että se tuntuu tällä hetkellä puistojen hoidossa.

– Töistä ollaan jäljessä. Kun tekeviä käsiä on vähemmän niin näkyyhän se. Tämä on käsityövaltaista toimintaa. Tiukoilla ollaan monin paikoin, kun hoidettavien alueiden määrä vuosien aikana on kasvanut ja samalla resurssit ovat pienentyneet, Laaksonen sanoo.

Alkukesästä Kotkan puistonhoidossa on ollut myös epäonnea. Töitä hidastivat varstaleikkurin huoltotyöt. Hytillisellä koneella pystytään leikkaamaan niittymäistä heinää. Lisäksi osassa puistoja nurmi ennätti kasvaa nilkkaan asti ruohonleikkuukoneenkuljettajan sairausloman vuoksi.

– Uusi kuljettaja piti kouluttaa. Konetta kuljettaessa tulee tietää leikkurin tekniikka ja lisäksi pitää tietää alueet missä ajetaan. Tietämätön kuljettaja saa helposti koneen rikottua, sanoo Kotkan puistotyöpäällikkö Ari Väisänen.

Työn määrä lisääntyi

Yle Uutiset kertoi Kotkan puistojen rakentamisesta ja niiden saavuttamista palkinnoista pari vuotta sitten.

Tämän vuoden alussa kaupunki linjasi säästöohjelmaansa siten, että säästöjä on määrä tulla vuoden aikana yli neljän miljoonan euron edestä. Kaupungin puistotoimelta napsaistiin 49 000 euroa.

Kustannuksia karsitaan kausityöntekijöiden aikaisempaa lyhyemmillä työsopimuksilla, mikä on lisännyt puistotyöntekijöiden työmäärää. Puisto- ja taajamametsätöitä hoitaa tällä hetkellä noin 75 ihmistä.

Myös asutusalueiden puistojen hoitoa on vähennetty. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Kumparepuisto ja Haraholman puisto. Näillä alueilla muun muassa nurmenleikkauskertoja on harvennettu.

Erityistä hoitoa vaativilla Sibeliuksenpuiston, Sapokan, Karhulan Jokipuiston ja Katariinan meripuiston alueilla hoitokerrat pysyvät ennallaan.

Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen painottaa, että mitään puistoa ei voida jättää täysin hoitamatta. Hän pitää istutusten hoitoa nurmialueita tärkeämpänä.

– Jos istutukset pääsevät tarpeeksi huonoon kuntoon, harventaminen pitää tehdä traktorikaivurilla.

Sibeliuksenpuisto Kotkansaarella. Antti-Jussi Korhonen

Tilaukset pitävät kiireisinä

Tällä viikolla varmistui, että Kotkan puistotoimen vuosittainen investointibudjetti pienenee 400 000 euroon. Aikaisemmin se on ollut 500 000 euron luokkaa.

Vähennys karsii valmistuvien urakoiden määrää tänä vuonna. Yksi siirtyvä työmaa on Karhuvuoressa Velhon päiväkodin yhteyteen valmistuva leikkikenttä.

– Leikkikentän myötä pystymme jatkossa lopettamaan muutamia pieniä ja huonokuntoisia leikkikenttiä siitä ympäriltä, kertoo Kotkan puistotyöpäällikkö Ari Väisänen.

Puistotoimen rakentamisessa vuosi tulee kuitenkin olemaan erittäin kiireinen, koska tilaustöitä on sovittu jo pitkälti yli miljoonalla eurolla. Yksi merkittävimmistä tilaustöistä on pian valmistuva Juha Vainion katu.

Kotkan kaupunki on jo aiemmin sanonut haluavansa Juha Vainion kadusta Suomen merkittävimmän katumaisemaelämyksen. Kadulla tavoitellaan kaupungin, kadun ja taiteen kohtaamista merellisissä olosuhteissa.

Juha Vainion katu vihittiin käyttöön vuonna 2011. Antti-Jussi Korhonen

Kotkansaarelta Kuusiseen vievän kadun muutostyöt valmistuivat viime vuoden lopulla. Töiden myötä katuun tehtiin kaksi ajokaistaa, valaistus uusittiin ja elementtisilta korvattiin liimapuurakenteisella sillalla.

Kadun maisemointityöt ovat parhaillaan loppusuoralla. Viimeisimpänä elementtinä kadun ympäristöön näytille asettiin kuvanveistäjä Olli Mantereen graniittiveistos. Kadun ympäristö on koristeltu luonnonkivillä. Lisäksi kadunvarrelle on laitettu uusia penkkejä ja grilli.

Juha Vainion katu vihittiin käyttöön heinäkuussa 2011.

Lukuisia meriittejä

Kotkan puistot ovat keränneet tunnustuksia tasaisesti vuosien saatossa. Muistamista osakseen on saanut myös sitoutuminen puisto- ja viheralueiden hoitoon.

Viime vuonna Kotkan kansallinen kaupunkipuisto palkittiin parhaana maisemahankkeena. Tuolloin ympäristöministeriö valitsi voittajan viiden ehdokkaan joukosta.

– Kaupunkipuisto on ainutlaatuinen kokonaisuus ja hieno käytännön esimerkki kaupungin sitoutumisesta viher- ja virkistysalueiden kehittämiseen. Kotkassa on luotu korkeatasoista kaupunkiympäristöä oivaltavan suunnittelun ja pitkäjänteisen maisemanhoitotyön myötä, sanoi silloinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen palkinnonjaon yhteydessä.

Tänä kesänä Kotka on päättänyt hakea kolmelle puistolle kansainvälistä Green Flag -tunnusta. Osaksi kansainvälistä laatupuistojen verkostoa pyrkivät Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto ja Jokipuisto.

Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden laadun tunnus, jonka tarkoituksena on tunnistaa laadukkaasti ylläpidetyt viheralueet. Tunnustuksen saaneen viheralueen tunnistaa lipputangossa liehuvasta vihreästä lipusta.

Kotkan kaupunkipuisto tavoittelee meriittejä tänä vuonna myös kansainvälisissä vertailuissa. Se on Suomen edustajana kisaamassa Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta. Kilpailussa on mukana yhteensä 23 maata. Kilpailun voittaja ratkeaa lokakuussa.

Sibeliuksenpuiston ruoho leikataan kesän aikana noin kolme kertaa viikossa. Antti-Jussi Korhonen

Puistojen niityttymistä toivotaan lisää

Pidemmässä puistoalueen heinikosta voidaan nähdä myös positiivisia puolia.

Viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö Viherympäristöliitto kannustaa nurmialueiden niityttämiseen. Pidempi kasvillisuus tarjoaa elinympäristön muun muassa kasveja pölyttäville hyönteisille.

Viherympäristöliiton mukaan puistoissa tulisi kiinnittää jatkossa yhä enemmän huomiota luonnon monimuotoisuuteen. Esimerkki tästä ovat lämpimät paahdealueet, jotka ovat monien uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjä.

Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kertoo, että vastaavaa niityttymistä voi Kotkassa nähdä esimerkiksi Katariinan meripuistossa.

– Katariinassa tasaiset alueet ovat kylvettyjä, mutta kaikki muu on luonnon itsensä hoitamaa.