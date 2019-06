– Täysi kaamos kestää meillä puolitoista kuukautta, pakkasta on viisikymmentä astetta ja Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi KGB valvoi ja rajoitti heidän liikkumistaan.

Venäjällä on yhä kymmeniä neuvostoajalta periytyviä suljettuja kaupunkeja, joihin pääsyyn ulkomaalaiset ja toisinaan myös venäläiset tarvitsevat luvan. Usein syynä sulkemiseen on ollut esimerkiksi kaupunkeihin sijoitettu tai niissä valmistettu puolustusteknologia tai sotilastukikohta.

Neuvostoaikaan Norilsk oli suljettu kaupunki ja sinne haluava tarvitsi erityisen luvan.

Norilskin rakennuskanta on vanhaa. Neuvostojohtaja Hruštšovin aikaan rakennettuja yksinkertaisempia kerrostaloja kutsutaan Hruštšovkiksi.

“Kaikki aina kauhistelevat Norilskia. Minusta tämä on maailman paras paikka”, Larisa sanoo.

– Joskus me palvelukeskuksen työntekijät saimme suomalaisilta yli jäänyttä tavaraa.

Vaikka kyllähän he viettivät, syntyipä suomalaisten ja norilskilaisten välille avioliittojakin.

Suomalaiset keskitettiin asumaan 1980-luvulla kaikki samaan keskustan kerrostaloon, joka on pystyssä edelleen. Lapsille oli järjestetty suomalainen koulu.

Muistomerkkialueelle on pystytetty vankileirin alkuperäisiä parakkeja jäljitteleviä rakennelmia.

Hiiltä kaivaneiden naisvankien parakit häämöttävät lumen ja jään keskellä. Naisvangit osallistuivat miesten tavoin kuuluisaan Norillagin vankikapinaan, jossa he vaativat parempaa kohtelua ja kohtuullisempia työoloja.

Nyt tämä Golgataksi kutsuttu mäki Norilskin laidalla on ainoita muistomerkkejä kaupungin synkille vuosikymmenille. Osa vangeista työskenteli ja kuoli tässä rinteessä.

Jäätävä viima kangistaa kasvot, vaikka toukokuu on jo pitkällä. Pakkasta on kymmenisen astetta.

Pakkotyövangeista saatiin kaivoksille loputon reservi työvoimaa.

Alempana listassa on vuonna 1905 syntynyt Mihail Ivanovich Uttu. Hänen syntymäpaikkansa Leningradin piirissä ja suomalainen sukunimi viittaavat inkerinsuomalaisuuteen.

Norilskista länteen sijaitsevan satamakaupunki Dudinkan kaupunginmuseon pienen Norillag-osion seinältä löytyy yksi todiste suomalaisista vangeista: Teloitettujen vankien nimilistaan, noin seitsemänkymmenen nimen joukkoon, on merkitty Suomen puolella 1904 syntynyt Eino Germanovich Saleva. Viranomaiset kirjasivat vankien tietoihin venäläiseen tapaan myös näiden isännimet eli patronyymit. Germanovich on kenties johdettu Hermanni-nimestä.

Osa tiedoista on luokiteltu salaisiksi. Jos vangille ei ole tehty kunnianpalautusta eli rehabilitaatiota, omaisten on hyvin vaikeaa päästä tietoihin käsiksi. Rehabilitaatioprosessissa poliittisista syistä vangittu saa Venäjän sisäministeriöltä asian toteavan kirjeen ja joskus myös nimellisen rahallisen korvauksen.

Netistä löytyy kuvia, joissa joitakin kymmeniä ihmisiä on kokoontunut paikalle kunnioittamaan vainajien muistoa lokakuun 30:ntena, Stalinin vainojen uhrien muistopäivänä.

Nyt kelloon havahtuvat myös elävät. Pari pienessä hiprakassa olevaa miestä luikkii ulos muistoalueen reunalla olevasta kappelista, jossa he ilmeisesti viettivät aikaa suojassa kylmältä tuulelta. Muita alueella ei olekaan.

Myös Norilskin nykypäivä pyörii kaivosteollisuuden varassa.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Norilskin malmikaivoksen sai haltuunsa oligarkki Vladimir Potanin, jonka pääomistuksessa siitä tuli yksityisyritys NorNickel. Yhtiö on nykyisin yksi maailman suurimpia nikkelin tuottajia ja jalostajia.

Yhteys Suomeen on yhä olemassa: yhtiö omistaa Harjavallassa sijaitsevan nikkelinjalostamon, joka on käytännössä sen ainoa jäljellä oleva ulkomainen omistus. Oligarkki Potanin on myös yksi jääkiekkojoukkue Jokerien uusista rahoittajista.

Norilskissa kaivosteollisuuden läsnäolon huomaa nenässään heti kaupunkiin saavuttaessa.

Ilmassa haisee siltä kuin taivaalle olisi räjäytetty miljoona ilotulitusrakettia.

Vaikka kaivosten vanhimmat tuotantolaitokset, vuonna 1942 perustettu nikkelisulattamo ja -tehdas, suljettiin pari vuotta sitten päästöjen vähentämisen toivossa, saasteet tuntuvat yhä. Hengityselimiin päästessään piippujen ilmaan puskema rikkidioksidi laittaa yskimään ja kertyy kirveleväksi kalvoksi kitalakeen.

Norilsk on Venäjän saastuneimpia kaupunkeja.

Saasteiden vuoksi 15 kilometrin säteellä Norilskin keskustasta suurin osa tienpientareilla seisovista puista on kuolleita. Oksansa pudottaneita puunrunkoja törröttää lumihangessa kuin luurankoja.

Vuonna 2016 Norilskista länteen virtaava Daldykanjoki värjäytyi punaiseksi. Daldykanjoki yhtyy myöhemmin Jeniseijokeen ja päätyy Jäämereen. NorNickel kiisti ensin saastuttaneensa jokea, mutta se myönsi lopulta, että värjäytyminen johtui kaivoksessa sattuneesta vuodosta.

Neuvostoaikaan Norilskissa asuvat pystyttiin tunnistamaan hampaiden perusteella, sillä päästöt värjäsivät hammasluun tummaksi.

NorNickel on tätä nykyä kaupungin suurin työllistäjä ja ihmisille tärkeä. Siksi monet eivät protestoi sen aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Saasteista ja rankasta ilmastosta huolimatta Norilskiin muutetaan edelleen eri puolilta Venäjää ja entisistä neuvostotasavalloista. Suurin syy on työ ja hyvä palkka.

Kaivoksessa ansaitsee kuukaudessa 50 000–200 000 ruplaa eli 660–2 600 euroa, kun keskipalkka Venäjällä on noin 42 000 ruplaa eli 560 euroa.