Upporikas ruotsalaiskeräilijä ihastui piirtäviin suomalaismiehiin, ja pian he lähtevät Tukholmaan paketoimaan tämän gallerian

Mikko Paakkola, Petri Hytönen, Kim Somervuori, Petteri Cederberg ja Jukka Vikberg kuuluvat Ilomiehiin. Ryhmässä on yhteensä 12 jäsentä. Mårten Lampén / Yle

PORVOO Viisi miestä pyörii valkoisen paperin ympärillä mustan vesivärin kanssa kuvataiteilija Petri Hytösen ateljeessa. Hetken näyttää siltä kuin aikuiset miehet olisi pantu päiväkerhoon leikkimään yhdessä, mutta kyse on vakavasta asiasta.

Suomalainen taiteilijaryhmä Ilomiehet on kutsuttu pitämään näyttely Tukholman esikaupunkialueella sijaitsevaan Kummelholmenin taidehalliin.

Sen omistaa kaksi miestä, Torbjörn Johansson ja Jan Watteus, joista jälkimmäinen tunnetaan yhtenä Ruotsin merkittävimmistä taidekeräilijöistä. Ja juuri hän ihastui näihin suomalaismiehiin, jotka roiskivat Porvoossa mustaa vettä paperille ja heittävät läppää piirtämisen lomassa.

Taiteilijoiden seurassa viihtyvä Watteus bongasi suomalaiset kolme vuotta sitten Supermarket-taidemessuilta Tukholmassa.

– Messut olivat meille suuri läpimurto. Watteus pyöri meidän ympärillä tunti tolkulla ja jutteli kanssamme, kuvanveistäjä Jukka Vikberg sanoo.

Kim Somervuori kuuluu Ilomiesten "nuorisosiipeen" Mårten Lampén / Yle

Sukupuolisuus koetuksella

Hytösen ateljeehen kokoontunut ryhmä on vain osa Ilomiehistä. Heitä on yhteensä 12, ja kokoonpano on muuttunut vuosien varrella.

Porvoossa näyttää siltä, että paikalle on tullut opettajia ja oppilaita ja se pitää ainakin osittain paikkansa. Sekä Kim Somervuori että Petteri Cederberg opiskelivat Kuvataideakatemiassa, kun Hytönen opetti siellä maalausta.

Hän on Ilomiesten primus motor, ja hyväntuulisuuden henkilöitymä.

– Ryhmän perustamisen ajatuksena oli se, että miehet voivat pitää kimpassa hauskaa, Hytönen sanoo.

Hän puhuu ryhmän yhteisöllisyydestä ja siitä, miten sukupuolisuuden käsite muuttuu, kun miehet viettävät yhdessä aikaa ja piirtävät.

– Ehkä myöskään sanaa taide ei käytetä niin tosikkomaisesti kuin yleensä, Hytönen sanoo.

Porvoon "seminaari". Mårten Lampén / Yle

Suomalaiset räväyttivät

Ruotsi on ollut kuvanveistäjä Jukka Vikbergille merkittävä esiintymispaikka, ja siellä hän pyöri jo 1990-luvulla Hytösen kanssa.

Ilomiehet Jukka Vikberg

Petri Hytönen

Aarne Jämsä

Antti Arkoma

Niels Haukeland

Paavo Paunu

Henry Wuorila-Stenberg

Mikko Paakkola

Petteri Cederberg

Henry Susiluoto

Kim Somervuori

Teemu Mäenpää

Ilomiehissä Vikbergiä kiinnostaa yhdessä tekeminen, koska kuvataiteilijan työ on yksinäistä puuhaa.

– Se on sellaista työhuoneella yksin murjottamista, Vikberg hymyilee.

Hän nauttii taiteilijaryhmässä työskentelemisestä, koska siinä voi jättää myös vastuun ja velvollisuudet koko porukalle.

– Kaikki ovat ammattilaisia. Nämä kaverit pystyvät hoitamaan minkä tilanteen tahansa, Vikberg kehuu.

Tukholman taidemessuilla Ilomiehet piirsivät 4–5 päivää yhteen putkeen ja performanssi kiinnosti taidealan asiantuntijoita, yleisöä ja mediaa. Vikberg uskoo, että juuri tekeminen erotti heidät muista, sillä “taidemessut ovat usein aika tylsiä”.

Tämän kokoluokan taiteilijaryhmät ovat myös harvassa.

Taiteilijan työ on yksinäistä puuhaa, mutta Ilomiesten ansiosta se muuttuu sosiaaliseksi. Mårten Lampén / Yle

Avaruus odottaa Tukholmassa

Ilomiehet lähtevät elokuussa rakentamaan näyttelyä, jota he nyt suunnittelevat. Porvoon työpaja on vain yksi monista “seminaareista”, joissa ryhmän jäsenet vaihtavat ajatuksiaan ja testaavat ideoitaan.

Kummelholmenin näyttelytila on energiayhtiö Fortumin entinen pannuhalli, jonka Watteus ja Johansson lunastivat yhdellä Ruotsin kruunulla vuonna 2013.

Tukholman kaupunginmuseo toivoi, että rakennus säilytetään. Uudet omistajat tyhjensivät kohteesta 90 tonnia romua, ja teettivät siitä näyttelytilan.

Ilomiesten on tarkoitus täyttää tila taiteella ja vuorata se sillä myös ulkopuolelta. Työhön menee pari viikkoa.

Tukholman-näyttelyn nimi vie ajatukset moneen suuntaan, ja se kertoo myös Ilomiesten huumorista: ruotsiksi näyttely on Glädjemäns hälsningar från rymden, eli terveiset avaruudesta, mutta englanniksi Joymen Goes Space. Se voi tarkoittaa vaikka 1960-luvun hippikulttuuria. Suomeksi näyttely on Ilomiehet avaruudessa.

Ilomiesten “nuorisosiiven” edustaja ajattelee teemasta näin:

– Avaruus voi olla mitä vain ja siellä voi olla mitä tahansa. Se ei välttämättä tarkoita ufoja tai avaruusaluksia, kuvataiteilija Kim Somervuori sanoo.