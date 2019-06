3 kaasoa raivostui – tuulitunnelifirma rahasti morsiamen lennon, löi lapun luukulle ja katosi maan alle

Anette Nurkka järjesteli keväällä ystävänsä polttareita. Ystävänsä häissä kaasona toimiva Nurkka varasi lennon Pyhtäällä sijaitsevan elämyskeskus Siriuksen tuulitunneliin yhdessä kahden muun kaason kanssa. Kaasot halusivat toteuttaa morsiamen pitkäaikaisen toiveen tuulitunnelilennosta.

160 euron varaus piti maksaa heti. Kaasot maksoivat sen verkkopankissa.

Tiistai-iltana yksi polttariseurueesta huomasi yhtiön Facebook-sivulta, että se on lopettanut toimintansa.

– Toinen kaasoista meni paniikkiin ja minä rupesin raivoamaan. Suutuin ihan totaalisesti. Ärsytti, koska tämä oli kohokohta, jota kaikki olimme älyttömästi odottaneet, Nurkka kuvailee.

Sirius Sport Resort ilmoitti toimintansa päättymisestä Facebookissa tiistaina. Julkaisu on saanut runsaasti kommentteja pettyneiltä asiakkailta. Asiakkaat haluavat tietää, miten saavat rahansa takaisin lahjakorteista ja jo maksetuista varauksista.

Jotkut olivat ehtineet käyttää varauksiin satoja euroja.

Anette Nurkka ihmettelee, miksei toimintansa lopettanut yhtiö ota yhteyttä asiakkaisiin. Anette Nurkka

Osa on tiedustellut asiaa yhtiöltä Facebookin viestipalvelun kautta. Vastaukseksi he ovat saaneet automaattiviestin, jossa kerrotaan, että yhtiön toiminta on päättynyt.

Lappeenrantalainen Nurkka kertoo yrittäneensä soittaa yritykseen keskiviikkona, mutta tuloksetta.

Myös Nurkka kommentoi Facebookissa yhtiön julkaisua. Morsian huomasi kommentin ja on ollut harmissaan, että kaasot olivat järjestäneet kallista ohjelmaa ja menettävät nyt rahansa.

Nurkalle rahan menetystä suurempi pettymys on yhtiön tapa hoitaa asia ja polttareiden odotetun tapahtuman peruuntuminen. Hän sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei yhtiö ole ollut yhteydessä asiakkaisiin.

– Jos tämä olisi ollut vain omalle kohdalle, oma aktiviteetti, niin sen ehkä jollain tavalla ymmärtäisi. Mutta kun haluamme saada meidän morsiamelle täydelliset polttarit ja kyse ei ole vain meistä niin pettymys on paljon suurempi.

Ovien piti avautua viime viikolla

Sirius Sport Resort avattiin vuonna 2013. Se oli Suomen ensimmäinen tuulitunneli. Elämyskeskuksen pystyttäminen maksoi noin 15 miljoonaa euroa. Viime syksynä se sai kilpailijan Helsinkiin, jossa avattiin vapaalentotunneli Fööni.

Ennen lopettamisilmoitusta pyhtääläinen elämyskeskus ehti olla suljettuna yli kuukauden ajan huoltotöiden ja vesivahingon korjausten vuoksi. Vielä viikko sitten Sirius Sport Resortin toimitusjohtaja Maxim Schamin kertoi Ylelle, että tavoitteena olisi ollut saada ovet auki viime viikon aikana.

Elämyskeskus on kamppaillut talousvaikeuksien kanssa koko toimintansa ajan. Tuulitunneli aiheutti yhtiölle jättitappiot jo ensimmäisenä vuonna, kun Siriuksen tulos oli yli kaksi miljoonaa euroa pakkasen puolella.

– Joulukuusta lähtien tilanne on parantunut ja jokainen kuukausi on ollut positiivinen. Tämä remontti vaikutti aika pahasti, mutta mistään konkurssista ei puhuta, toimitusjohtaja Maxim Schamin sanoi Ylelle viime viikolla.

Yle ei ole tavoittanut Schaminia kommentoimaan tiistaina tullutta yhtiön lopettamisilmoitusta.

Älä osta sikaa säkissä

Lahjakortteihin ja ennakkoon maksettuihin palveluihin liittyy paljon riskejä.

– Tähän pätee vanha sanonta: älä osta sikaa säkissä. Jos yritys menee konkurssiin eikä jatkajaa löydy, raha menee kankkulan kaivoon, sanoo kuluttajaoikeuden asiantuntija, lakimies Tuula Sario.

Konkurssikypsät yrityksetkin voivat Sarion mukaan jaella auliisti lahjakortteja, joten varovaisuutta on syytä noudattaa.

– Lahjakortin ostajat jäävät nuolemaan näppejään, vaikka se ei moraalisesti oikein olekaan. Konkurssitilanteessa etuoikeutettuja velkojia on niin paljon, ettei siitä jää ylimääräistä, Sario toteaa.

Sarion mukaan etukäteen ostettuja palveluja ei koskaan kannata maksaa käteisellä eikä pankkikortilla. Paras tapa on hänen mielestään on luottokortti.

Ratakelaaja Amanda Kotaja lensi Pyhtään tuulitunnelissa talvella. Antti-Jussi Korhonen

– Silloin pankki joutuu palauttamaan summan. Toinen hyvä vaihtoehto on pyytää lasku, jonka eräpäivä on vasta sen jälkeen kun palvelu on käytetty.

Siriusta ei ainakaan toistaiseksi haettu konkurssiin.

Morsian harmissaan

Ystävänsä polttareita järjestelleen Anette Nurkan mukaan matka tuulitunneliin oli tarkoitettu morsiamen ja kaasojen tapahtumaksi polttaripäivän aamuna. Ajatus oli, että muu polttariseurue liittyisi mukaan lennon jälkeen. Lento tuulitunnelissa oli varattu vain morsiamelle.

Nurkka ja muut kaasot eivät tienneet yhtiön ongelmista varausta tehdessään.

– Olisin toivonut jonkinlaista avoimuutta. Jos heillä on kerran ollut jo pidemmän aikaa ongelmia, niin miksi ei ole tullut mitään viestiä asiakkaille? Toisekseen, minkä takia vaaditaan etukäteismaksua, jos on epävarmuus, onko yhtiö enää kohta pystyssä?

Yhtiön lopettamisuutisen jälkeen kaasot ehtivät hetkeksi unohtaa elämyskeskuksen, kun alkoivat kiireellä miettiä korvaavaa aktiviteettia jo puolentoista viikon päästä järjestettäviin polttareihin.

– Kunnes tuli mieleen, että miten rahoitus. Olemme jo pistäneet isoja summia muihinkin polttariohjelmiin, joten mistä otetaan vielä ylimääräistä rahaa uuteen aktiviteettiin?

Nurkka kertoo, että korvaava, samanhintainen aktiviteetti on kuitenkin löytynyt.

Voisiko toiminta jatkua?

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström sanoo, että lopettamisilmoitus on aina ikävä oli kyseessä sitten matkailuyritys tai muu seudun yritys. Hän haluaa olla kuitenkin optimistinen tulevaisuuden suhteen ja uskoa, että lopettamispäätös avaa uusia mahdollisuuksia.

Lindström toivookin, että toiminta Pyhtäällä jatkuu tavalla tai toisella.

– En tarkoita välttämättä juridisesti juuri tämän yhtiön toimintaa, mutta tarkoitan tuulitunnelin toimintaa, mitä siellä on tehty ja sen toiminnan kehittämistä. En missään nimessä halua sitä sulkea pois.

Cursorilla on alueen kehittämisyhtiönä Lindströmin mukaan selkeä rooli ja vastuu kääriä hihat ja tehdä parhaansa, jotka jatkoa tiloihin löytyy.

– Täytyy lähteä analyyttisesti, ammattimaisesti peilaamaan markkinoita, että mitä yrittäjiä mahdollisesti löytyisi, jotka voisivat olla kiinnostuneita tästä. Mahdollisesti luoda entistä paremmat yhteydet entiseen omistajaan ja peilata sitä kautta, löytyykö jotain mahdollisuuksia.