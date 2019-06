Antti Rinteen (sd.) hallitus on tehnyt selkoa taloudellista kytkennöistään ja ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään. Suurella osalla merkittävin omaisuus on kiinteistö. Yleisin velan peruste on asuntolaina.

Kahdella ministerillä ei ole oman ilmoituksensa mukaan lainkaan velkaa. He ovat liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) ja perus- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Yli puolen miljoonan lainoista ilmoittavat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Lepän noin 540 000 euron velat on otettu yhdessä puolison kanssa, ja ne ovat kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainoja. Myös Haaviston 530 000 euron laina on otettu kiinteistöihin ja niiden peruskorjauksiin.

Ohisalon 505 000 euron velka on asuntolainaa, ja se on otettu yhdessä puolison kanssa.

Pääministeri Rinteellä on asuntovelkaa noin 200 000 euroa. Merkittävää varallisuutta hänellä ei oman ilmoituksensa mukaan ole.

Muiden ministereiden asuntolainat vaihtelevat ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) 19 000 eurosta sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) 392 000 euroon, joskin siinä on mukana myös mökki- ja remonttilainaa.

Harakalla suurin sijoitussalkku

Selkeästi tukevin osakesalkku on työministeri Timo Harakalla (sd.). Pörssissä noteerattuja osakkeita hänellä oli runsaan viikon takaisin arvoin noin 350 000 euroa. Lisäksi hänellä oli rahastoissa tuolloin hieman päälle 69 000 euroa.

Harakalla on myös kaksi sijoitusasuntoa Jyväskylässä ja yksi Uudessakaupungissa ja Äänekoskella. Perintönä saatujen asuntojen hankinta- ja verotusarvot ovat yhteensä 190 000 euroa

Peltoa ja metsää on maatalousministeri Lepällä ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerillä Thomas Blomqvistilla (r.). Heillä on myös maatalouteen liittyvää yritystoimintaa.

Valtioneuvosto lähetti kirjelmän ministereiden sidonnaisuuksista keskiviikkona eduskuntaan. Ministerit ovat sitoutuneet ilmoittamaan merkittävistä muutoksista ministerikautensa aikana.

Myös kansanedustajan on annettava eduskunnalle selvitys sidonnaisuuksistaan. Ministerin ja kansanedustajan ilmoitus ovat erillisiä menettelyjä.