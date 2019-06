Nxivm-seksikultin johtaja todettiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin

Toimintaan värvätyt naiset hakivat kultista hallintaa elämäänsä, mutta he joutuivat seksuaalisesti alistetuiksi ja hyväksikäytetyiksi.

New Yorkissa valamiehistö on todennut Nxivm-seksikultin johtajan Keith Ranieren syylliseksi kaikkiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin.

58-vuotiasta Ranierea syytettiin muun muassa seksikaupasta, kiristyksestä, pakkotyöstä ja lapsipornon hallussapidosta. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Ranieria uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Hänelle on määrä lukea tuomio syyskuussa.

Raniere oli ainoa vastaaja oikeudenkäynnissä, sillä kultin muut johtohahmot ovat myöntäneet syyllisyytensä ja todistaneet Ranierea vastaan. Heidän joukossaan on muun muassa Smallville tv-sarjan näyttelijä Allison Mack. Mack on myöntänyt syyllistyneensä kiristykseen ja salaliittoon. Myös Seagram's viskimerkin perijätär Clare Bronfman, joka rahoitti kultin toimintaa, on myöntänyt häntä vastaan nostetut syytteet.

Näyttelijä Allison Mack on myöntänyt syyllistyneensä kiristykseen ja salaliittoon. Peter Foley / EPA

Kultin johtajat markkinoivat toimintaansa naisten voimauttamisella. Toimintaan värvätyt naiset hakivat Nxivm-kultista hallintaa elämäänsä, mutta he joutuivat seksuaalisesti alistetuiksi ja hyväksikäytetyiksi. Naisia muun muassa nälkiinnytettiin, jotta he laihtuisivat Ranieren naisihanteen mittoihin. Heitä määrättiin pidättäytymään seksistä kultin ulkopuolella ja olemaan vain Ranieren käytettävissä.

Kuusi viikkoa kestäneessä oikeudenkäynnissä lukuisat naiset todistivat, kuinka he joutuivat kultin uhreiksi. Naisten mukaan Ranier pyrki kontrolloimaan heidän elämään täysvaltaisesti. Hän päätti, mitä naiset söivät, keitä he saivat tapailla ja kuinka paljon he saivat painaa.

Nxivm-kultti ennätti toimia 20 vuotta, kunnes sen johtohenkilöt pidätettiin viime vuoden keväällä.

