Uusi-Seelanti ostaa kielletyt puoliautomaattiaseet kansalaisiltaan

Aseista on luvattu maksaa jopa 95 prosenttia hankintahinnasta.

Uuden-Seelannin hallitus on käynnistänyt mittavan aseiden takaisinostohankkeen.

Hallitus on varannut noin 120 miljoonan euron arvosta rahaa ostaakseen kansalaisiltaan takaisin nyttemmin kiellettyjä, tehokkaita puoliautomaattiaseita.

Aseista on luvattu maksaa jopa 95 prosenttia hankintahinnasta. Aseiden omistajilla on joulukuun 20. päivään aikaa luovuttaa aseensa viranomaisille.

Poliisi arvelee, että kiellettyjä puoliautomaattiaseita on Uudessa-Seelannissa noin 14 300, tosin tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Tähän mennessä kaikkiaan 700 asetta on luovutettu viranomaisille

Pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti aikeista kieltää tehokkaat puoliautomaattiaseet vajaa viikko sen jälkeen, kun asemies oli maaliskuun puolivälissä tappanut yhteensä noin 50 ihmistä kahdessa moskeijassa Christchurchissa. Miehellä oli puoliautomaattiaseita.

Parlamentissa kiristystä kannattivat yhtä vaille kaikki edustajat.

Naapurimaa Australia kielsi tehokkaimmat puoliautomaattiaseet vuonna 1996, kun 35 ihmistä oli kuollut Port Arthurin joukkomurhassa.

Lisää aiheesta:

Uusi-Seelanti kielsi puoliautomaattiaseet vastauksena Christchurchin tragediaan

Lähteet: Reuters