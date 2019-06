Mikkelin koulupalon syttymistä tutkitaan törkeänä tuhotyönä – poliisi ei ole vielä ottanut ketään kiinni

Mikkelissä paloi eilen keskiviikkona Tuppuralan koulu. Sen syttymistä tutkitaan Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiasemalla törkeänä tuhotyönä eli poliisi epäilee palon saaneen alkunsa tahallisesta teosta. Toistaiseksi ketään ei ole otettu kiinni.

Poliisi on tehnyt rikos- ja paikkatutkintaa kuluneen yön ja aamun aikana, ja on puhuttanut asiaan liittyen lukuisia ihmisiä.

– Poliisilla on epäilys siitä, että palo sytytettiin tahallaan. Kun näin arvokas omaisuus tuhoutuu, tutkintanimikkeenä on törkeä tuhotyö. Asian varsinainen tutkinta on päivän valjettua käynnistynyt, ja päivän aikana yritetään asiaa saada paremmalle tolalle kuin yön aikana pystyttiin tekemään, sanoo tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen.

Havaintoja teosta sekä tekijästä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai vihjepuhelimeen 0295 415 232.