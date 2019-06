Utsjokelainen Leevi Halonen on yksi harvoista, joka pääsi Washingtoniin kulttuurivaihtoon: ”Olen ihan superinnoissani”

Iso matkalaukku täyttyy rivakasti, kun Utsjokelainen Leevi Halonen heittelee vaatteita ja kuvausvälineitä laukkuun. Hän on lähdössä kuudeksi viikoksi Yhdysvaltoihin, Washingtoniin. Pitkästä lomamatkasta ei kuitenkaan ole kyse.

– Se on kulttuurillinen vaihto. Tähän kesäohjelmaan oli haku viime syksynä, kertoo Halonen.

Halonen haki Future leaders -ohjelmaan (siirryt toiseen palveluun) hakuesseellä ja videolla.

– Sain selvästi tehtyä hyvän hakuvideon, kun pääsin sisään. Videolla kerroin itsestäni ja mitä harrastan, miten minua kiinnostaa politiikka ja miten olen nuorisoaktiivi.

Kesänmittainen kulttuurivaihto tuntuu sopivalta, sillä vuosi olisi ollut Halosen mielestä liian pitkä aika.

– Kuusi viikkoa on sopiva aika, kun täältä Utsjoelta asti lähtee. Siinä ajassa ehtii kuitenkin nähdä tosi paljon, kertoo Halonen.

Nyt viikkoa myöhemmin viisitoista nuorta on matkannut Yhdysvalloihin kokemaan kulttuuria ja tutustumaan paikalliseen hallintoon Opetushallituksen ja Yhdysvaltain Suurlähetystön kustantamana.

Ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain välistä oppilasvaihtoa ja antaa suomalaisille nuorille mahdollisuus tutustua amerikkalaiseen yhteiskuntaan pintaa syvemmältä.

Vastavuoroisesti viisitoista amerikkalaista nuorta tulee Suomeen pääkaupunkiseudulle.

Leevi Halonen lähtee Utsjoelta Washingtoniin kulttuurivaihtoon. Siellä hän asuu viisihenkisessä perheessä elokuuhun asti. Kaija Länsman / Yle

Seuraava haku ohjelmaan alkaa lokakuussa

Future Leaders -ohjelmassa on muutamia hakuehtoja. Esimerkiksi keskiarvon tulee olla vähintään 7,5. Eduksi katsotaan myös näyttö aktiivisesta kansalaisuudesta.

Tänä vuonna Future Leaders -ohjelmaan haki 204 nuorta ympäri Suomen. Neljäkymmentä nuorta haastateltiin ja viisitoista valittiin mukaan. Valituksi tuli siis 7,4 prosenttia hakijoista, kertoo AFS:n ohjelmakoordinaattori Asta Salmela.

– Taso hakijoissa oli todella korkea. Hakijat olivat pääsääntöisesti koulussa hyvin menestyviä ja harrastuksissaan aktiivisia nuoria.

– Joukossa on mukana nuoria, jotka vaikuttavat muun muassa nuorisopolitiikan, taiteen, yrittäjyyden, järjestö- ja vapaaehtoistyön, seurakuntatoiminnan tai mielipidevaikuttamisen kautta, kertoo Salmela.

Seuraava haku ohjelmaan alkaa lokakuussa 2019.

”Iso onnistumisen tunne”

Leevi Halonen on ehtinyt nuoren ikänsä aikana olla aktiivinen. Hän on esimerkiksi toiminut Utsjoen kunnan nuorisovaltuustossa seitsemänneltä luokalta lähtien. Tällä hetkellä hän on puheenjohtaja.

– Tässä on iso onnistumisen tunne. Haussa oli yhtenä painopisteenä nuorisoaktiivisuus. Nyt tiedän, että olen tehnyt töitä tämän reissun eteen ja ansainnut tämän mahdollisuuden, perustelee Halonen.

Halonen ja muut kulttuurivaihdossa olevat suomalaisnuoret palaavat Suomeen elokuun alussa. Yhdysvalloissa ollessaan he asuvat perhemajoituksessa.

Halonen tutustui omaan perheeseensä ja tulevaan asuinalueeseensa etukäteen.

– Olemme viestitelleet perheen samanikäisen tytön kanssa ja olen myös soitellut perheen äidille.

Nuoret kirjoittavat blogitekstejä Opetushallituksen maailmalle.net (siirryt toiseen palveluun) -sivustolle.

Terveisiä Yhdysvalloista: ”Olen vieläkin ihan hämilläni”

Leevi Halonen on nyt ehtinyt viettää muutaman päivän Washingtonissa. Perhe on osoittautunut unelmaperheeksi.

– Ihan älyttömän mukavaa porukkaa. Niinkuin oikeastaan kaikki ihmiset täällä Amerikassa, kertoo Halonen.

Ääniviestissään Halonen vahvistaa yhden olettamuksen.

– On oikeasti totta, että Jenkeissä kaikki on kaksi kertaa isompaa kuin Suomessa.

Matkan viimein käytyä toteen on Halonen iloinen ja hämmentynyt.

– Yleisfiilis on todella positiivinen. Olen vieläkin ihan hämilläni tästä hommasta. En osannut kuvitella pääseväni tänne. Olen ihan superinnoissani, lopettaa Halonen terveisensä Yhdysvalloista.