Pedersören kuntaan suunnitellaan 10 miljoonan biokaasulaitosta – raaka-aineena käytetään nurmea

Pedersören kunnanjohtaja Stefan Svenfors ja Pedersören konserniyhtiön toimistusjohtaja Kjell Gripenberg ovat tyytyväisiä, että biokaasulaitos on vihdoin toteutumassa. Malin Henricson / Pedersören kunta

Pedersören kuntaan Pohjanmaalle on suunnitteilla liki 10 miljoonaa euroa maksava biokaasulaitos.

Kolppiin sijoittuva laitos käyttää raaka-aineenaan lähituotettua nurmea. Se luo edellytyksiä sille, että yritykset ja autoilijat voisivat korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla biokaasulla.

Biokaasua on tarkoitus toimittaa kaasujohtoverkon kautta lähialueella toimiville yrityksille. Autoilijat saisivat biokaasua polttoaineeksi Edsevössä sijaitsevalla tankkausasemalla.

Biokaasulaitosta on määrä alkaa rakentaa vuonna 2022. Tavoitteena on, että laitos on toiminnassa vuonna 2024.

Hankkeen takana ovat Pedesören kunta ja perusteilla oleva paikallinen yritys PK Biogas Oy.

Pedersören kunnanhallitus käsittelee hanketta ensi viikolla.