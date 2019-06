Miten auttaa pakolaislapsia? Millaista tukea nuoret tarvitsevat? Kysy tässä, pakolaisleirien arjen tuntevat asiantuntijat vastaavat kello 14

70 miljoonasta pakolaisesta yli puolet on alaikäisiä. Kysy tässä heidän tilanteestaan.

Tässä voit kysyä pakolaisuudessa elävien lasten ja nuorten asemasta. Vastaamassa on Lääkärit ilman rajoja -järjestön viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta, monilla kriisialueilla työskennellyt sairaanhoitaja Piia Laitiainen sekä Pelastakaa lapset -järjestön hankepäällikkö Eveliina Viitanen.

Viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta, sairaanhoitaja Piia Laitiainen ja hankepäällikkö Eve Viitanen Kaisa Väkiparta, Piia Laitiainen, Eve Viitanen, Petteri Sopanen / Yle

Asiantuntijoilla on kenttäkokemusta - esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestön Piia Laitiainen on työskennellyt Etiopiassa, Haitissa, Malawissa, Tsadissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan pakolaisten määrä on noussut jo yli 70 miljoonan. Tämä on tulosta pitkittyneistä konflikteista mm. Syyriassa ja eri puolilla Afrikkaa. Myös Venezuelan kriisi on saanut miljoonat hakeutumaan pois maasta.

Myös ilmastokriisi ajaa ihmisiä sisäiseen pakolaisuuteen esimerkiksi Somaliassa.

Tänään, vietettäessä maailman pakolaispäivää, on evakkoon joutuneiden määrä korkeimmillaan liki seitsemään vuosikymmeneen.

Pakolaisuudessa juuri lasten ja nuorten asema on vaikea, ja etenkin tytöt kokevat uhkaa. Avustusjärjestö Planin julkaiseman raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Beirutissa pakolaisyhteisöissä huomattava osa tytöistä kertoi miesten ja poikien häirinneen tai jahdanneen heitä. Osa tytöistä kertoi pelkäävänsä, että heidät siepataan tai raiskataan.

Voidaanko pakolaislapsia ja nuoria auttaa erityisillä tukitoimilla? Mikä on kiireellisintä? Asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin - niitä voi esittää jo nyt kommenttipalstalla.

Kysymysten esittämiseen tarvitset Yle-tunnuksen. Sen voit tehdä tässä.

Asiantuntijat vastaavat kello 14-16, minkä jälkeen myös kommentointi sulkeutuu.

