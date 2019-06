Koirasusikasvatusta pihasaunan pimeydessä: Karmivat yksityiskohdat paljastuivat laajan rikoskokonaisuuden tutkinnassa

Pääepäilty on Lopella asuva koirasusien kasvattaja. Epäiltyjä on yhteensä kahdeksan ja epäiltyjä rikoksia kaksitoista.

Helsingin poliisi on tutkinut tammikuusta saakka laajaa susiin ja koirasusiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Asian esitutkinta on loppusuoralla ja yhteensä kahdentoista epäillyn rikoksen kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan loppukesän aikana, kerrotaan Helsingin poliisin tiedotteessa.

Epäillyt rikokset – törkeä eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikos, kahdeksan luonnonsuojelurikosta ja kaksi salakuljetusta – ovat tapahtuneet heinäkuun 2016 ja tammikuun 2019 välisenä aikana Lopella, Vaalimaalla, Orimattilassa ja Karkkilassa. Rikoksista epäillään yhteensä kahdeksaa henkilöä. Pääepäilty on Lopella asuva koirasusien kasvattaja.

Poliisi sai pian vuodenvaihteen jälkeen tiedon, että yksityishenkilöiden hallussa on mahdollisesti luonnonvarainen susi Karkkilassa. Helsingin poliisilaitoksen eläimiin liittyviin rikoksiin erikoistunut tutkintaryhmä tutki asiaa.

Kotietsinnät kolmeen kohteeseen

Esitutkinnassa selvisi, että pääepäillyn tilalle Lopelle on salakuljetettu Venäjältä marraskuussa 2017 ja toukokuussa 2018 yhteensä neljä sutta. Näistä eläimistä yksi oli Karkkilassa ja kaksi oli siirretty Orimattilaan piiloon viranomaisilta, koska pääepäillyn luokse oli tulossa eläinsuojelutarkastus.

Poliisi teki tammikuun alussa samaan aikaan kotietsinnät kaikkiin kolmeen kohteeseen. Poliisin mukana oli myös eläinlääkäreitä, jotka tekivät kohteisiin eläinsuojelutarkastukset.

Karkkilasta löytyi eläin, joka oli tutkimusten perusteella puhdas pohjoiseurooppalainen susi. Esitutkinnassa on selvinnyt, että se oli tuotu Suomeen yhtä aikaa samasta pentueesta olleen toisen suden kanssa. Toinen susi oli lopetettu aiemmin Lopen tilalla.

Orimattilassa tehdyssä kotietsinnässä löytyi kaksi sudeksi epäiltyä eläintä. Eläimet olivat ilman vettä ja ruokaa pimeässä, vahvasti virtsalta ja ulosteelta haisevassa pihasaunassa.

Orimattilasta löydetyt eläimet. Helsingin poliisi

Tutkimuksissa on selvinnyt, että musta yksilö oli puhdas pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva susi tai kaukainen takaisinristeytymä, joka on geneettisesti lähimpänä pohjoisamerikkalaista sutta. Saunassa olleen harmaan yksilön on tutkittu olleen kolmannen polven takaisinristeymä eurooppalaiseen suteen.

Koirasusitilalla Lopella oli kotietsintähetkellä 64 koiraeläintä sekä kissa, kanoja, kyyhkyjä, minisikoja ja vuohia. Osa koirista oli hoidossa tilan yhteydessä sijaitsevassa koirahoitolassa.

Tilat olivat epäsiistit ja puutteelliset, eläimille ei ollut tarjolla asianmukaisesti vettä ja ravintoa, eläimet käyttäytyivät pelokkaasti ja hermostuneesti ja joillakin oli selkeästi terveysvaivoja.

Poliisi otti kiinni tilan omistavan naisen sekä tilalla epävirallisesti asuvan miehen. Mies pääsi vapaaksi parin päivän jälkeen, mutta nainen vangittiin Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä.

Kymmeniä eläimiä lopetettiin

Poliisille tuli usealta taholta tietoa, että Lopen tilalta hävisi ensimmäisen kotietsinnän jälkeen koiraeläimiä. Poliisille ei kerrottu, mihin ne päätyivät. Selvisi myös, että pidätettynä ollut mies oli vapautumisensa jälkeen itse lopettanut useita koirahoitolassa olleita koiria.

Poliisi teki takavarikkopäätöksen tilalla jäljellä olleista koiraeläimistä, koska niille ei ollut mahdollista järjestää asianmukaista hoitoa. Koirasudet eivät olleet sisäsiistejä, tottuneita käsittelyyn, eivätkä olisi tulleet toimeen vieraiden ihmisten tai koirien kanssa. Uhkana oli myös se, että koirasudet saattavat päästä karkaamaan häkeistään, kuten tapahtui poliisien silmien alla kotietsinnöissä.

Lopen tilalle tehtiin toinen kotietsintä tammikuun lopussa. Silloin tilalla oli jäljellä reilut 30 koiraeläintä. Niistä 33 lopetettiin eläinsuojelulain perusteella. Lopetetut koirat olivat eriasteisia koirasusia sekä laumanvartijarotuja, joita on vaikea sijoittaa uudelleen. Kahdelle pienelle koiralle löydettiin uusi sijoituspaikka.

Karkkilasta löydetty eläin ja sen aiemmin lopetettu sisarus. Helsingin poliisi

Yksi Lopella lopetetuista eläimistä lähetettiin tutkimuksiin vahvan susimaisuutensa vuoksi. Tämän yksilön on tutkimuksissa todettu olleen toisen polven takaisinristeymä pohjoisamerikkalaiseen suteen.

Sekä esitutkinnassa suoritetuissa kuulusteluissa että eläimen ruumiinavauksessa on selvinnyt, että tällä yksilöllä on ollut kahdet pennut. Nämä pennut ovat F3-luokan koirasusia, jotka ovat Suomessa kiellettyjen listalla. Esitutkinnassa ei ole selvitetty, missä nämä yksilöt ovat.

Esitutkinnassa on tuotu esille muitakin epäiltyjä susien tuonteja, mutta näiden eläinten kohtalosta tai tarkasta perimästä ei ole tietoa. Tutkimuksiin lähetettyjen yksilöiden DNA:t tutkittiin ensin Suomessa, minkä jälkeen tehtiin vielä jatkotutkimuksia Yhdysvalloissa. Lopulliset lausunnot kirjoitti Luonnonvarakeskus.