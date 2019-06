Kulttuuriministeri Saarikko luottaa säätiön syntymiseen Paimion parantolan pelastamiseksi – Sairaanhoitopiiri: "Joskus asiat humpsahtavat vauhdilla eteenpäin"

Tiede ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) luottaa siihen, että Paimion parantolan pelastamiseksi suunniteltu säätiö toteutuu.

Ministeri tapasi keskiviikkona osapuolet säätiöön liittyen yhdessä ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) kanssa. Tapaamisessa oli mukana myös Museovirasto. Tuoreessa selvityksessä ehdotetaan parantolan omistajaksi säätiötä, jossa olisivat mukana Paimion kaupunki, Alvar Aalto -säätiö ja valtio.

– Tapaamisessa kävimme läpi ennenkaikkea selvitystyötä, säätiön perustamisesta ja sen roolista. Minusta keskustelu sujui hyvässä hengessä. Päätöksiähän ei vielä tehty, vaan jaoimme tietoa, Saarikko kertoo tapaamisesta.

#Paimio’n parantolan tulevaisuuden äärellä tänään kollega ⁦@MikkonenKrista⁩ kanssa. Eilisen lisätalousarviopäätöksen jälkeen koolla olivat selvityksen tekijät ja keskeiset sidosryhmät. Luottavainen mieli jäi siitä, että prosessi etenee myönteisessä hengessä jatkossakin. pic.twitter.com/YkBmVmN1G6 — Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) 19. kesäkuuta 2019

Hallitus ehdotti tiistaina, että parantolan säilyttämiseksi ohjataan kolme miljoonaa euroa. Asiasta päätettiin lisätalousarviossa. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin reunaehtoja. Hallitus haluaa säätiöltä ja Paimion kaupungilta, että ne luovuttaisivat säätiön peruspääomaksi molemmat vähintään 30 000 euroa.

Lisäksi Paimion parantolan kiinteistöt omistavan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pitäisi lahjoittaa tilat ilmaiseksi säätiölle. Sairaanhoitopiiri yritti myydä Alvar Aallon suunnitteleman ja Unescon maailmanperintökohteen viime vuonna, mutta sopivia ostajia ei löytynyt.

Nopeaa etenemistä

Annika Saarikko uskoo keskiviikkoisen tapaamisen perusteella, että sairaanhoitopiiri harkitsee säätiön kannalle kallistumista.

– Koko säätiön perustamisen edellytyksenä on, että sairaanhoitopiiri lahjoittaa omistavansa kiinteistön eteenpäin. Se on taloudellisesti merkittävä ratkaisu, mutta samalla on hyvä huomioida, että sairaanhoitopiiri on itse yrittänyt myydä parantolan viime vuonna.

Saarikko muistuttaa, että rakennuksella on merkittävä arvo kulttuurihistoriallisesti, mutta samalla sen ylläpitokustannukset ovat korkeat.

– Siltä osin sairaanhoitopiiri varmasti pohtii lahjoitusta. Pitkällä aikavälillä rakennuksesta eroon pääseminen tarkoittaa ylläpitokustannuksissa säästöä, kuvailee Saarikko.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo (sd.) kertoo, että sairaanhoitopiirin kannalta valtion mukaan tulo on tietynlainen positiivinen yllätys.

– Joskus asiat humpsahtavat vauhdilla eteenpäin. Ei ole enää yksin meidän asia huolehtia kulttuurihistoriallisesta perinnöstä. Meidän roolimme on huolehtia erikoissairaanhoidon tarpeista, ei kiinteistöistä. Positiivisella mielellä otimme vastaan tiedon, että valtio haluaa ottaa roolia tässä, Elo kertoo.

Elon mukaan parantolan lahjoituspäätös menee normaalin päätöksentekoprosessin läpi.

– Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asiaa heti syyskauden alussa ja uskon, että asia etenee valtuustoon marraskuussa.

Entä sitten Paimio ja Alvar Aalto -säätiö?

Annika Saarikko luottaa, että asia etenee myös kahden muun osapuolen kanssa joutuisasti. Saarikko muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin valtion kädenojennus asiassa.

– Valtion edellytyksenä on, että päätökset mukaan lähdöstä tapahtuvat tämän vuoden aikana, jotta lisätalousarviossa annettu euromäärä voidaan ottaa käyttöön.

Saarikon mukaan säätiö on pitkään toivonut Alvar Aallon läpimurtoteokselle hallittua ja suunnitelmallista tulevaisuutta. Perustettava säätiö olisi kuitenkin väliaikainen ratkaisu.

– Säätiö ei ole ratkaisu Paimion parantolalle ajasta ikuisuuteen. Se on ratkaisu siihen, että vuosi sitten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri halusi myydä kiinteistön ja siitä heräsi valtakunnallinen keskustelu merkittävän rakennuksen tulevaisuudesta. Eilisen tapaamisen perusteella olen toiveikas, että kaikki osapuolet haluavat ratkaista tämän vaikean asian ja tunnistavat valtion eleen merkittäväksi alkusysäykseksi.

Selvityksessä ehdotetaan, että parantolan tiloihin voisi tulevaisuudessa tulla erilaisia yksityisiä toimijoita.

