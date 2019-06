Onko politiikka jäänyt kesähelteillä unholaan? Testaa tietosi ja ota politiikan viimeiset käänteet haltuun Ylen juhannusvisassa

Kevät ja alkukesä on ollut politiikassa kiireistä aikaa. Suomessa on pidetty sekä eduskunta- että eurovaalit, joiden jälkeen Suomeen on muodostettu Antti Rinteen (sd.) vetämä hallitus. Hallitus puolestaan julkaisi ohjelmansa kesäkuun alussa.

Näiden lisäksi vihreät ovat pitäneet puoluekokouksen ja keskustalla ylimääräinen puoluekokous on edessä syyskuussa 2019.

Yle keräsi ajankohtaisista asioista politiikan juhannusvisan, jolla voi päästä kiinni ajankohtaisiin teemoihin. Testaa tietosi!

