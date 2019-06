Pääsitkö opiskelemaan – tee tukihakemukset mahdollisimman nopeasti, säilytä palkkakuitit ja kerro muutoksista Kelalle

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, kun asumismuoto on selvillä ja mahdollinen vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, kun asumismuoto on selvillä ja mahdollinen vuokrasopimus on allekirjoitettu. Aku Häyrynen / Lehtikuva

Jos pääsit opiskelemaan, onnea! Nyt ei muuta kuin reippaasti tukiviidakkoon.

Ensimmäinen ohje kaikissa tukiasioissa on: tee hakemukset mahdollisimman nopeasti.

– Ihan ensimmäiseksi kannattaa aloittaa Kelan sivuilta (siirryt toiseen palveluun) ja hakea sieltä opintotukea, opastaa Titta Hiltunen. Hän vastaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (siirryt toiseen palveluun) hallituksessa muun muassa opiskelijoiden toimeentulo- ja asumisasioista.

Hereillä kannattaa olla, sillä esimerkiksi opintotukea saa aikaisintaan siitä kuukaudesta alkaen, kun hakemus on saapunut Kelaan, ei sen kauempaa. Lisäksi muutoksista pitää ilmoittaa nopeasti ja mahdolliset palkkakuitit kannattaa säilyttää tarkasti.

Ensimmäistä vaihetta helpottaa se, että opintotuen ja siihen kuuluvan opintorahan ja opintolainan (siirryt toiseen palveluun) valtiontakauksen myöntäminen on aika pitkälle automatisoitua ja hyvin suoraviivaista.

– Varsinkin, jos kyseessä on opiskelijan ensimmäinen korkeakoulupaikka.

Hiltusen mukaan tukien hakijaa helpottaa, jos tietää, missä asuu opiskelujen aikana.

– Monelle se ei kuitenkaan ole selvää, mutta silti jo ensimmäisessä vaiheessa pitää katsoa yleisen asumistuen kohta Kelan sivuilta.

Yksin vai kimppakämpässä?

Yleistä asumistukea voi hakea sitten, kun asumismuoto on selvillä ja mahdollinen vuokrasopimus on allekirjoitettu. Tärkeää on muistaa se, että tukea myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tulotietojen kanssa pitää olla tarkkana.

Ilmoita aina Kelaan, jos muutat tai jos asuntoosi muuttaa joku toinen. Kerro Kelalle myös, jos vuokrasi tai tulosi muuttuvat.

On tärkeä muistaa, että asumistuki on nykyään ruokakuntakohtainen. Jos asut yksin, asiat ovat yksinkertaisia. Jos taas asut kaverin kanssa tai kimppakämpässä, on vuokrasopimuksesi oltava oikean muotoinen, jotta Kela ei oleta sinun ja kämppistesi olevan samaa ruokakuntaa, jolla on yhteiset rahat.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sivuilta löytyy esimerkillinen kaaviokuva kimppakämpän ruokakunnan (siirryt toiseen palveluun) muodostumisesta.

Suunnittele opiskelujasi – edes vähän

Opintotuki on yliopisto-opiskelijoille kaksiportainen. Tuesta ensimmäinen osa on varattu kandidaatin tutkintoa varten ja toinen maisterin tutkintoa varten.

– Kannattaa suunnitella opintoja johdonmukaisesti alusta alkaen niin, että kandin saa valmiiksi niihin varattujen kuukausien sisällä, Titta Hiltunen muistuttaa.

Etenemisvaatimuksista pitää (siirryt toiseen palveluun) muistaa myös se, että jokaista nostettua opintotukikuukautta varten pitäisi saada tehtyä vähintään viisi opintopistettä. Vaikka opiskelija nostaisi opintotukea vain yhden kuukauden ajalta, on hänen saatava lukuvuoden aikana kasaan 20 opintopistettä. Vasta sitten on oikeutettu opintotukeen.

Jos opintopisteitä ei ole kertynyt tarpeeksi, opintotukea voi perua tai palauttaa. Kannattaa siis olla aktiivinen.

Opintopisteiden kertymistä ei tarkastella kuukausikohtaisesti vaan lukuvuosittain elokuun alusta seuraavan heinäkuun loppuun.

Ammattikorkeakoulussa tukikuukaudet riippuvat tutkinnon laajuudesta.

Muista myös tehdä opintotuen muutosilmoitus, jos muutat pois vanhempiesi luota.

Jos sinulla on omia lapsia, voit saada opintotukeesi huoltajakorotuksen. Se tulee Kelan kautta, eikä tukea tarvitse erikseen hakea.

Opintolainaa (siirryt toiseen palveluun) taas pitää hakea suoraan pankista. Valtio takaa lainan. Edes maksuhäiriömerkintä ei ole este valtiontakauksen saamiselle. Pankki taas saattaa vaatia tarkempia selvityksiä mahdollisten lainaneuvottelujen aikana.

Jos valmistut riittävän nopeasti, antaa Kela osan opintolainastasi anteeksi niin sanottuna opintolainahyvityksenä.

Jos sairastut tai rahat loppuvat

Jos jostain syystä sairastut lukuvuoden aikana vakavasti tai pitkäksi aikaa, hakeudu mahdollisimman nopeasti sairauspäivärahan piiriin (siirryt toiseen palveluun). Silloin sairausaika ei kuluta opintotukikuukausia.

Jos taas rahat loppuvat, toimeentulotuki saattaa jäädä haaveeksi. Opiskelijan tuloihin nimittäin lasketaan mukaan ensin 250 euroa opintorahaa, sitten 650 euroa kuukausittaista opintolainaa, vaikka lainaa ei nostaisikaan, sekä mahdolliset asumistuet.

Käytännössä nämä laskennalliset tulot ovat niin korkeat, ettei toimeentulotukea useinkaan saa.

Muista tulorajat, jos teet töitä opiskelujen ohessa

Jos teet töitä opintojen aikana, muista, että opintotuissa on tulorajat. (siirryt toiseen palveluun) Jos tienaat yli rajan, voit joutua maksamaan tukia takaisin. Tarkkana kannattaa olla senkin takia, että takaisin perittävälle summalle on määrätty 7,5 prosentin korko.

Vuosittain nostettaville opintotukikuukausille on omat tulorajat. Esimerkiksi yhdeksän kuukauden normaalin lukuvuoden vuosituloraja on 11 900 euroa.

Tulorajan valvonta tehdään jälkikäteen.

– Yleispätevänä vinkkinä sanoisin, että palkkakuitit kannattaa pitää tallessa. Lisäksi kannattaa kysyä Kelasta, miten tulojen isot muutokset vaikuttavat. Silloin selviää, onko tarpeellista perua opintotukia tai olla nostamatta tukia, Titta Hiltunen opastaa.

Jos käy niin, että saat Kelalta opintotukien takaisinperinnän päätösehdotuksen (siirryt toiseen palveluun), paniikkiin ei kannata heti joutua.

– Silloin kannattaa juuri palkkakuittien avulla selvittää tulojen kertyminen ja tulojen ajankohta. Takaisinperintäehdotus ei aina tarkoita sitä, että automaattisesti olisi jotain maksettavaa, Hiltunen muistuttaa.

– Useissa tapauksissa asia kyetään selvittämään. Kelalla vain ei ole ollut tietoja tulojen jakautumisesta eri kuukausille.

Verottaja ei enää automaattisesti tee opintotuesta ennakonpidätystä. Siksi opintotuen summa pitää muistaa muun verotuksen yhteydessä. Asumistuesta veroa ei mene.

Kelaan voi olla yhteydessä puhelimitse soittamalla numeroon 020 692 209. Yhteyttä voi ottaa myös Kelan Facebook-sivujen kautta tai verkkoasiointipalvelun (siirryt toiseen palveluun) kautta. Myös oma ylioppilaskunta auttaa.