Sunny Car Center -vyyhdissä kaksi oikeusratkaisua: Markku Ritaluoma ja Iisakki Kiemunki jälleen maksumiehiksi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa kahdessa autokauppahanke Sunny Car Centeriin liittyvässä jutussa.

Ensimmäisessä oikeus päätti, että Markku Ritaluoma joutuu maksamaan konkurssipesälle takaisin liikaa maksettua palkkaa ja muita kuluja ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä vajaat 970 000 euroa korkoineen.

Korvausvaade perustuu siihen, että Ritaluoman palkkaa on korotettu kohtuuttoman suureksi, vaikka yhtiö on ollut kehnossa kunnossa. Näin yhtiön rahoja on viety velkojien ulottuvilta.

Kiemunki joutuu maksamaan korvauksia

Toisessa jutussa pesä vaati Iisakki Kiemungilta korvauksia, koska hän hyväksyi Ritaluoman palkankorotuksen ollessaan yhtiön hallituksessa. Yhtiön konkurssipesän julkisselvittäjä Jorma Tuomaala vaati Iisakki Kiemungilta runsaan 93 000 euron korvauksia korkoineen sekä oikeudenkäyntikuluja reilut 24 000 euroa korkoineen.

Markku Ritaluoman nettokuukausipalkkaa nostettiin vuonna 2013 huhtikuussa reilusti. Julkisselvittäjän mukaan kohtuuttoman palkankorotuksen avulla on viety velkaisesta ja valmiiksi konkurssikypsästä yhtiöstä rahoja pois velkojien ulottuvilta.

Oikeuden mukaan yhtiölle aiheutui vahinkoa reilut 93 000 euroa. Oikeus päätti sovitella Kiemungin vahingonkorvauksen puoleen vahingon määrästä eli reiluun 46 000 euroon korkoineen. Määrästä saadaan vähentää sen verran, mitä Ritaluomalta saadaan perittyä liikaa maksetuista palkoista. Lisäksi Kiemunki joutuu maksamaan konkurssipesälle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja 12 000 euroa korkoineen.

Sekä Ritaluoman että Kiemungin saamat tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia, vaan niistä voi valittaa Turun hovioikeuteen.

Kiemunki oli Sunny Car Centerin hallituksessa ollessaan Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja myöhemmin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Epäonnistuneen hämeenlinnalaisen autokauppahankkeen jälkipuinti on jatkunut jo pitkään useissa eri haaroissa. Vyyhdin suurin juttu on parhaillaan hovioikeuden käsiteltävänä. Siinä on kyse Ritaluoman osalta yli kuudesta miljoonasta eurosta, ja Kiemungin osalta soviteltu korvausvastuu on 350 000 euroa.