Oulun seksuaalirikosvyyhdin viides tuomio: neljä vuotta ehdotonta vankeutta törkeästä raiskauksesta

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1993 syntyneen Mohamed Ali Osmanin törkeästä raiskauksesta neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ali Osman Mohamedin tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta sekä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Syyte seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta henkilöltä hylättiin näyttämättömänä.

Tuomion mukaan törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus oli tehty elokuussa ja syyskuussa 2018 yksityisasunnossa ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin näiden jälkeen lokakuussa 2018.

Tuomittu ja asianomistaja olivat tavanneet Facebookissa ja tutustuneet sekä pitäneet yhteyttä muun muassa Messenger-, Whatsapp- ja Instagram-palveluissa, sekä tavanneet vastaajan asunnossa kolme kertaa.

Nyt annettu tuomio liittyy laajaan seksuaalirikosvyyhtiin, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään muun muassa käyttäneen törkeästi hyväksi alaikäistä tyttöä kuukausien ajan.

Tänään annettu tuomio on viides, oikeusjuttuja on vielä käymättä kolme.

Vyyhti alkoi paljastua poliisille viime kesänä

Juttu kerrallaan käräjille siirtyvä seksuaalirikostapaus alkoi paljastua poliisille loppukesästä 2018.

Laajassa seksuaalirikosvyyhdissä erikoista on epäiltyjen määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri. Lapsen hyväksikäyttöä kesti miltei viisi kuukautta yksityisasunnoissa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun viime vuonna. Myös fyysisen pahoinpitelyn epäillään jatkuneen yhtä kauan.

Hyväksikäytöt ovat kuitenkin olleet erillisiä tapauksia. Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää kertoi aikaisemmin Ylelle, että ei ole näyttöä siitä, että epäillyt olisivat käyttäneet lasta yhtä aikaa ja samassa tilanteessa seksuaalisesti hyväkseen.

Mäenpään mukaan kaikki syytetyt eivät ole tunteneet toisiaan. Ylen tietojen mukaan ainakin kolme epäiltyä miestä on asunut samassa vastaanottokeskuksessa.

Poliisin on kertonut, että kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia.