HUSiin on tullut uusi potilasryhmä: 3–4 sähköpotkulautailijaa päätyy viikoittain Töölön sairaalaan leikattavaksi

Sähköpotkulautailijoita vilisee nyt Helsingin katukuvassa, mikä näkyy myös HUSin erikoislääkärinhoidossa. Töölön sairaalaan päätyy leikattavaksi viikoittain kolmesta neljään sähköpotkulautailijaa.

– HUSiin on tullut uusi potilasryhmä. Tukkimiehen kirjanpitoa on pidetty toukokuusta lähtien, HUSin tukilinkirurgian ylilääkäri Mika Paavola kertoo.

Vaikka kolmesta neljään leikkausta viikossa voi kuulostaa paljolta, Paavola pitää määrää hämmästyttävän vähäisenä.

– Sähköpotkulautojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta kun liikun kaupungissa, niitä näkyy tosi paljon. Odottaisin, että onnettomuuksia voisi olla enemmänkin.

Vammat ovat samantyyppisiä kuin polkupyöräilijöillä. Suurin osa leikkauksen vieneistä sähköpotkulautaonnettomuuksista on yläraajavammoja, kuten solisluun ja ranteen vammoja, kasvovammoja ja alaraajavammoja. Polkupyöräilijöitä päätyy leikkaussaliin silti enemmän muun muassa siksi, että pyöräilijöitä on enemmän ja vauhti on niillä kovempi.

– Tärkeintä olisi, että ihmiset eivät käyttäisi sähköpotkulautoja päihtyneenä ja käyttäisivät kypärää. On hyvä, että ihmiset liikkuvat, mutta uuden liikkumisvälineen käyttöä kannattaisi harjoitella ensin, Paavola muistuttaa.

Lievemmin loukkaantuneita on Paavolan mukaan enemmän, mutta ne hoidetaan pääosin Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystyksessä.

Poliisin tietoon tullut kolme loukkaantumisen aiheuttanutta onnettomuutta

Suurin osa onnettomuuksista liittyy niin HUSin ylilääkärin kuin Helsingin poliisinkin mukaan sähköpotkulautailijoiden kokemattomuuteen.

Esimerkiksi jarruttaminen saattaa yllättää äkillisessä tilanteessa. Myös kaupungin tasoerot, joissa noustaan ylemmälle tai alemmalle tasolle, on syytä ennakoida hidastamalla vauhtia. Muutoin eturengas voi tökätä ja vauhti pysähtyä, jolloin sähköpotkulautailija lentää tangon yli.

Helsingin poliisin tietoon on tullut tämän vuoden aikana ainoastaan kolme loukkaantumisen tuottanutta liikenneonnettomuutta, joissa osallisena on ollut sähköpotkulauta. Vuosittain Helsingissä tapahtuu satoja loukkaantumisen aiheuttavia liikenneonnettomuuksia, ja ylivoimaisesti eniten niitä sattuu ajoneuvoliikenteessä.

– Ihmiset vasta opettelevat uutta tilannetta, jossa sähköpotkulaudat ja myös sähköavusteiset polkupyörät ovat tulleet polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kanssa samalle liikenneväylälle, Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario ja liikennevalvontatoimen johtaja Jarkko Lehtinen kertoo.

Oikea paikka sähköpotkulaudoille on polkupyöräväylällä

Helsingin poliisille on tullut muutamia palautteita sähköpotkulaudoista, ja poliisi seuraa myös niistä käytävää yleistä keskustelua. Polkupyöräilijät hermostuttavat helsinkiläisiä kuitenkin enemmän kuin sähköpotkulautailijat.

– Ympäri Eurooppaa viranomaiset ja poliisi pohtii, miten sähköpotkulautoihin tulisi suhtautua ja millaiset pelisäännöt niille pitäisi luoda. Minne ne tulisi jättää, miten niitä tulisi ajaa ja millaista varovaisuutta tulisi noudattaa? Vaikka kypärän käyttö ei ole laissa pakollista, siihen on vahva suositus – ihan kuten pyöräilijöilläkin.

Lehtisen mukaan suurin ongelma on, että sähköpotkulaudat eivät välttämättä miellä itseään polkupyöräilijöiksi.

– Oikea paikka niille on polkupyöräväylällä, ei jalankulkijoiden seassa. Polkupyöräväylällä tilannenopeus on oikea. Jos on paljon muuta liikennettä, vauhti on suhteutettava muuhun liikennevirtaan. Turvallinen liikkumisnopeus voi olla ydinkeskustassa hyvin hidas.

Helsingin polkupyöräilijät: “Hyvä, että tulee lisää vähäpäästöisiä liikennemuotoja”

Sähköpotkulautailijan muistisäännöt Tutustu laitteen toimintaan rauhallisessa paikassa. Sähköpotkulaudalla liikutaan polkypyöräväylällä. Älä aja jalkakäytävällä. Sähköpotkulaudoilla noudatetaan pyöräilijöiden liikennesääntöjä. Kypäräpakkoa ei ole, mutta sen käyttö on suositeltavaa. Tilannenopeus on säädettävä muuhun liikennevirtaan. Vilkkua pitää käyttää käännyttäessä ja vauhtia hidastaa risteyksissä. Tasa-arvoisissa risteyksissä on väistettävä oikealta tulevaa liikennettä. Huomioi pysäköinnissä toiset liikkujat; pysäköity lauta ei saa olla muille liikkujille este tai muu haitta. Sähköpotkulaudan vuokraamiseen vaaditaan 18 vuoden ikä.

Vaikka Helsingin kevyen liikenteen väylille ei aina tunnu mahtuvan samaan aikaan edes kävelijät ja polkupyöräilijät, Helsingin polkupyöräilijät ry (HePo) toivottaa sähköpotkulaudat tervetulleeksi.

– Hyvä, että tulee lisää vähäpäästöisiä liikennemuotoja, jotka vievät vähän tilaa. Sähköpotkulaudat eivät ole ainakaan toistaiseksi aiheuttaneet vakavaa vaaraa, HePon toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi sanoo.

Myös Ahvenlampi painottaa pyöräilijöiden liikennesääntöjen tuntemista ja noudattamista.

– Sähköpotkulaudat saattavat olla joillekin vaikeasti hallittavia ja esimerkiksi suuntamerkkien näyttäminen voi olla haastavaa. On tärkeää, että ihmiset käyttävät niitä liikennesääntöjen mukaan ja muita huomioiden, Ahvenlampi sanoo.

– Tämäkin liikennemuoto vaatii parempia väyliä, hän lisää.

Lue seuraavaksi:

Sähköpotkulaudasta tulossa suurkaupunkien inhokkivekotin – kieltoja ja sääntöjä sorvataan ympäri Eurooppaa

Sähköpotkulaudat tulivat ryminällä kaupunkien kaduille – muista nämä asiat pysäköidessäsi sellaista

Tampere haluaa vuokrattaville sähköpotkulaudoille erityiset nopeusrajoitusalueet

Sähköpotkulaudat lojuvat siellä täällä – ensin huolestui some, nyt Suomen suurin valtuusto: "En halua kieltää mitään, mutta haluan yhteiset pelisäännöt"

Helsingin kadut täyttyvät sinne tänne jätetyistä sähköpotkulaudoista, jotka liikkuvat yli 15 kilometriä tunnissa: "Hauska idea, mutta miten toimii käytännössä"