Vanhuksia on kohta maailmalla enemmän kuin koskaan – YK:n raportti kertoo, miltä maailman väestö näyttää vuonna 2050

Japanissa väestön ikääntyminen on edennyt vauhdilla. AOP

Meistä maailman asukkaista yhä useampi on vanhus vuonna 2050. Silloin jopa yksi kuudesta ihmisestä on yli 65-vuotias. Tällä hetkellä osuus on yksi yhdestätoista.

YK:n julkaisema väestöraportti (siirryt toiseen palveluun) vahvistaa käsitystä siitä, että maailman väestö harmaantuu tällä vuosisadalla. Ihmisten elinikä pitenee ja samaan aikaan syntyvyys laskee.

YK:n mukaan väestön ikääntyminen tulee koskettaa lähes kaikkia maita.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yli 65-vuotiaita on joka neljäs väestöstä vuonna 2050. Työikäisten ihmisten määrän lasku ja palveluiden ylläpitäminen harmaantuvalle väestölle tuleekin raportin mukaan olemaan iso haaste useiden maiden talouksille.

Tällä hetkellä ihmisen keskimääräinen eliniänodote on 72,6. Vuonna 2050 syntyvä ihminen elää ennusteen mukaan keskimäärin hieman yli 77-vuotiaaksi. Erot köyhien ja vauraiden maiden välillä ovat tosin suuria.

Maailman väkiluvun ennustetaan saavuttavan 11 miljardin piikin vuosisadan lopussa

Ihmisiä on vuonna 2050 kaksi miljardia enemmän kuin tänä päivänä. Tänä päivänä ihmisiä arvioidaan olevan 7,7 miljardia. YK ennustaa, että maapallon väkiluku kasvaa 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

Maailman väkiluku kasvaa siis yhä vauhdilla, mutta kasvun vauhti on hidastunut jo tovin. YK:n mukaan maailman väkiluku ei ole itse asiassa kasvanut näin hitaasti kertaakaan sitten vuoden 1950.

Ihmisten määrä kasvaa silti kohisten vielä pitkään. Nyt lapsia saavat nuoret sukupolvet ovat edeltäjiään suurempia. Vaikka syntyvyys laskisikin selvästi, syntyvien lasten määrä on vielä usean vuosikymmenen ajan korkeampi kuin kuolevien ihmisten.

YK:n ennusteen mukaan maapallon väkimäärä saavuttaisi 11 miljardia piikin vuosisadan loppuun mennessä.

Intia ohittaa pian Kiinan suurimpana maana

Väestönkasvu jakautuu tulevina vuosina hyvin epätasaisesti alueittain.

Jopa yli puolet kasvusta tapahtuu tulevina vuosikymmeninä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Siellä ihmisten määrän ennustetaan kasvavan korkean syntyvyyden vuoksi yli miljardilla vuoteen 2050 mennessä.

Yli puolet maailman väestönkasvusta keskittyy yhdeksään maahan: Intiaan, Nigeriaan, Pakistaniin, Kongoon, Etiopiaan, Tansaniaan, Indonesiaan, Egyptiin ja Yhdysvaltoihin.

Intia on ennusteen mukaan ohittamassa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana vuoden 2027 tienoilla. Kiinassa elää tällä hetkellä 1,43 miljardia ihmistä, Intiassa 1,37 miljardia.

Samaan aikaan monilla alueilla väestön kasvun ennustetaan tasaantuvan tai jopa laskevan tämän vuosisadan loppupuoliskolla.

Kiinassa väkiluvun ennustetaan laskevan jopa 31,4 miljoonalla eli 2,2 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Dramaattista muutosta ennustetaan myös esimerkiksi Liettuaan ja Bulgariaan, joissa väkiluvun ennustetaan laskevan 23 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Latviassa pudotusta on luvassa 22 prosenttia.

Jopa 55 maassa väestön ennustetaan kutistuvan yli prosentin verran vuoteen 2050 mennessä. Syynä on syntyvyyden lasku sekä joissakin tapauksissa maastamuutto.

Myös siirtolaisuus muuttaa väestöä

Siirtolaisuudesta on YK:n mukaan tullut tietyillä alueilla merkittävä väestöön vaikuttava asia.

Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan arvioidaan saapuvan 25,9 miljoonaa ihmistä enemmän kuin alueilta on lähtenyt ihmisiä vuosina 2010–2020. Myös Pohjois-Afrikan ja Länsi-Aasian sekä Australian ja Uuden-Seelannin alueille on ennusteen mukaan enemmän tulijoita kuin lähtijoitä.

Keski- ja Etelä-Aasiassa lähtijöitä on ollut 15 miljoonaa enemmän kuin tulijoita.

Vuosien 2010–2020 välillä 14 valtiossa tulijoiden määrän arvioidaan kasvavan yli miljoonan. Raportissa mainitaan muun muassa Turkki, Jordania ja Libanon, jotka ovat vastaanottaneet paljon syyrialaisia pakolaisia.

Kymmenen maata on puolestaan menettänyt yli miljoona asukastaan. Syyriassa, Venezuelassa ja Myanmarissa syynä on ollut poliittinen epävarmuus ja konfliktit. Bangladeshista, Nepalista ja Filippiineiltä on taas lähdetty paljon siirtotyöläisiksi.

