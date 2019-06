Moni juhannuskokko jää huomenna polttamatta — kokkoa ei saa polttaa edes veden päällä, sanoo uusi laki

Ilmatieteen laitos on antanut metsä- ja ruohikkopalovaroituksen koko Etelä- ja Keski-Suomeen. Se tarkoittaa, että niillä alueilla juhannuskokoista ei voi kuin haaveilla.

Mutta tokihan veden päällä voi kokkoa polttaa, moni kenties ihmettelee?

Ei voi.

Uusi pelastuslaki tuli voimaan vuoden alussa ja siinä määritetään, että nuotion tai avotulen sytyttäminen ei ole sallittua, mikäli alueelle on annettu metsä- tai ruohikkopalovaroitus. Laki on ehdoton.

— Niillä alueilla, joille metsäpalovaroitus on annettu, nuotion tai avotulen tekeminen on täysin kielletty. Kokko on iso nuotio, eikä sellaisia ei saa sytyttää. Tämä säädös on ihan ehdoton, ihan sama missä kokko on, niin niitä ei saa tämän mukaan sytyttää, sanoo pelastusneuvos Janne Koivukoski sisäministeriöstä.

Lakia rikkova voi saada sakkoja

Se tarkoittaa sitä, että monet perinteiset juhannuskokot jäävät tänä vuonna polttamatta, siitä huolimatta, että suuria kaupunkien kokkoja on rakennettu jo useita päiviä. Yhden kokon oli määrä syttyä Lappeenrannan Myllysaaressa, mutta nyt kokko on hinattu vesiteitse pois. Sama kohtalo odottanee myös esimerkiksi Helsingin Seurasaaren juhannuskokkoa.

Poikkeuslupaa ei voi saada oman alueensa pelastusviranomaisilta tai minkäänlaisilla varotoimenpiteillä.

— Kukaan viranomainen ei voi poiketa laissa säädetystä. Jos rikkoo kyseistä kohtaa, niin siitä voidaan tuomita pelastusrikkomuksesta sakkoon. Jokainen, joka on sytyttänyt tulen, vastaa kaikista seurauksista, joita aiheuttaa, Koivukoski sanoo.

Metsäpalovaroitusalueita voi seurata Ilmatieteen laitoksen (siirryt toiseen palveluun)sivuilta. Juhannusaatolle on lisäksi ennustettu ukkosia, joihin voi liittyä voimakkaita puuskia. Ennusteen mukaan metsäpalovaroitusalue ei muutu koko juhannuksen aikana.