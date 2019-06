Raju tulipalo tuhosi osan koulusta – Mikkelissä Tuppuralan koulunkäynti alkaa normaalisti syksyllä

Tuppuralan koulun palo ei vaikuta koulujen alkamisajankohtaan syksyllä Mikkelissä. Koulu aloitetaan normaaliaikataulussa elokuussa.

Vaihtoehtoina on esimerkiksi tuoda koulun tontille väistötilat tai sijoittaa koululaisia toisiin kiinteistöihin. Ratkaisua tilanteeseen etsitään ensi viikon aikana.

– Tämä on surullinen tapaus varmasti alueen lapsille, jotka myös katsoivat tulipaloa eilen. Koulu kuitenkin alkaa syksyllä tavalliseen aikaan ja lapset voivat viettää kesälomaa rauhallisin mielin, sanoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Tuhoutuneessa koulun osassa oli liikuntatiloja, pieni kirjasto ja luokkatiloja. Riihelän mukaan koulurakennuksen siipiosat ovat säilyneet tämän hetkisten arvioiden perusteella odotettua paremmin.

– Paloesteet näiden rakennusten välillä auttoivat palon rajaamisessa. Tulelta säästyneitä rakennuksia tuuletetaan parhaillaan, ja selvitämme vesi- ja savuvahinkojen laajuutta, kertoo Riihelä.

Torstaipäivän mittaan tuhoutuneessa koulun osassa on sammutettu useita kytöpaloja. Palon jälkivartiointi on Mikkelin kaupungin vastuulla.

Mikkelin kouluverkossa uudistuksia tulossa

Mikkelin kouluverkossa on parhaillaan menossa suurin myllerrys pitkään aikaan. Tuppuralan 180 oppilaan alakoulun on ollut tarkoitus säilyä uudistusten keskellä. Suunnitelmissa on rakentaa esimerkiksi uusia aluekouluja.

Riihelä sanoo, että nyt tärkeintä on saada syksyksi toimiva ratkaisu.

– Tällä rakennuksella on ajateltu olevan vielä elinkaarta jäljellä. Siksi harmituksen määrä on kaksinkertainen. Tätä Tuppuralan koulun tilannetta hoidetaan kuitenkin nyt akuuttina tapauksena.