Traaginen mökkipalo johti satojen mökkien tarkastuksiin Levillä – pientä korjattavaa on löytynyt

Tähän mennessä on tarkastettu joitakin kymmeniä mökkejä. Satoja tarkastuksia on vielä jäljellä.

Kittilässä Levin matkailun tekemissä loma-asuntojen turvallisuuden tarkastuksissa on tullut esiin joitakin puutteita. Kymmeniä huoneistoja on nyt tarkastettu huhtikuisen mökkipalon jälkeen. Tarkastukset on aloitettu 6. toukokuuta.

Levin matkailun vt. toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan pientä huomautettavaa on ollut joissakin sähkölaitteissa.

Huomautuksia on tullut myös mökkien numeromerkintöjen puuttumisesta. Lisäksi tarkastajat ovat syynänneet huolellisesti pelastusteille pääsyn, turvallisuusohjeet sekä sammutusvälineet ja palohälyttimen.

Huoneistojen omistajat ovat korjanneet huomatut viat, eikä yhtään kohdetta ole tarvinnut poistaa välityksestä. Tarkastukset jatkuvat syksyyn saakka, sillä Levin matkailu välittää yli seitsemääsataa loma-asuntoa.

Jatkossa huoneistot varustetaan taustavalaistulla tarralla, jossa on mökin koordinaatit pelastushenkilöstöä varten.

– Tarrat ovat yhteistilauksessa, Yrjötapio Kivisaari kertoo.

Levin matkailu päätti tarkastuttaa välittämänsä huoneistot sen jälkeen, kun Levin keväisessä mökkipalossa menehtyi kolme henkilöä.

Yrjötapio Kivisaaren mukaan huoneistojen omistajat ovat ottaneet tarkastukset hyvin vastaan.

