Euriborkorot ovat laskeneet jälleen ennätysalas – vuoden euribor on jo alle -0,2 prosenttia

Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor laski torstaina historiansa alimmalle tasolleen -0,211 prosenttiin. Vuoden euribor on ollut alle nollan pitkälti yli kolme vuotta.

Myös kolmen kuukauden euribor löi torstaina aiemmat pohjat, sen noteeraus oli torstaina -0,338 prosenttia.

Markkinakorot laskevat, koska Euroopan keskuspankki on vihjaillut omien korkojensa laskemisesta, jos euromaiden talous ei ala näyttää parempaa kehitystä. EKP:n näkemykset ovat heijastuneet valtionlainojen korkoihin ja sitä myötä myös lyhyisiin markkinakorkoihin.

Valtion lainamarkkinoilla ollaankin nyt varsin oudossa tilanteessa. Nordean päästrategi Jan von Gerich kirjoittaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että Suomen ei tarvitsisi maksaa euroakaan korkoa lainoistaan, jos valtio voisi nyt jälleenrahoittaa velkansa.

– Sijoittajat maksaisivat valtiolle 300 miljoonaa vuodessa siitä ilosta, että saisivat sijoittaa Suomen valtionlainoihin, Jan von Gerich kirjoittaa.

Gerich laskee blogissaan, että euroalueen valtionlainakannasta noin 4 000 miljardia euroa on lainoja, joiden korko on negatiivinen. Saksan lainoista näitä miinuslainoja on noin 90 prosenttia ja Suomen lainoista noin 80 prosenttia.

