Jussi Halla-aho PS-Nuorten tuen peruuttamisesta: "Kohtuuton seuraus yksittäisestä typerästä tviittauksesta" – vaatii reagointia nuorisojärjestössä olevaan ongelmaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ottanut kantaa Perussuomalaisten Nuorten eilen keskiviikkona saamaan päätökseen valtionavustuksen peruuttamisesta.

– Oma näkemykseni on, että tuen peruuttaminen ja takaisinperiminen on kohtuuton seuraus yksittäisestä typerästä tviittauksesta. Päätökseen on syytä hakea oikaisua ja tarvittaessa viedä se oikeuteen, Halla-aho kirjoittaa Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti peruuttaa puolueen nuorisojärjestöltä 115 000 euron edestä tukia tältä vuodelta. Jo maksettu tuki peritään takaisin.

Ministeriö katsoi, että PS-Nuoret eivät noudata nuorisolain tavoitteita, joihin kuuluvat nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Avustusta saavien tahojen täytyy noudattaa lakia toiminnassaan.

– Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista, toteaa ylijohtaja Esko Ranto nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta ministeriön tiedotteessa keskiviikkona.

Halla-ahon mukaan PS-Nuoria on syrjitty muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin verrattuna rahoituksessa. Halla-aho toteaa, että Esko Rannolla on taustaa SDP:ssä järjestö- ja paikallispolitiikassa.

– Päätös on kohtuuton, koska se käytännössä lopettaa PS-Nuorten toiminnan ja ajaa sen konkurssiin. On selvää, että järjestöllä ei ole kykyä maksaa takaisin jo suoritettua 57 000 euron erää.

Vaatii nuorisojärjestöltä reagointia ongelmiin

Kritiikkiä saa myös nuorisojärjestö, josta Halla-aho totesi jo toukokuussa, että "valitettavasti nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän puolueen linjaa". Nyt julkaisemassaan päivityksessä Halla-aho toivoo, että nuorisojärjestössä reagoitaisiin "järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat".

– Se, että ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen ja väärä, ei tietenkään muuta sitä seikkaa, että eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan ja kaikin tavoin pahensivat tilannetta. Mahdolliset seuraukset kärsii koko järjestö ja kaikki sen jäsenet.

Halla-ahon mukaan päätös voi mahdollistaa sen, että vallassa olevat puolueet voivat pyrkiä häiritsemään poliittisten kilpailijoidensa toimintaa. Hän myös toteaa, että OKM:n päätös antaa ymmärtää, että pyrkimys humanitaarisen maahanmuuton lopettamiseksi demokraattisin keinoin olisi peruste viedä julkinen tuki järjestöltä.

Tuen peruminen lähti liikkeelle PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistusta päivityksestä, jonka kuvassa oli tummaihoinen perhe ja saatteeksi oli kirjoitettu kehotus äänestää perussuomalaisia vaaleissa, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

Helsingin poliisi tutkii asiaa kansanryhmää vastaan kiihottamisena. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi kannanotossaan, että päivitys ja siihen tulleet kommentit luovat tummaihoisia henkilöitä kohtaan vihamielisen, halventavan ja nöyryyttävän ilmapiirin.

PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen kertoi keskiviikkona, että he aikovat valittaa päätöksestä ja tarvittaessa viedä asian oikeuteen.

Perussuomalaisten Nuorten 115 000 euron avustus peruutetaan tältä vuodelta – ensimmäinen kerta, kun järjestöltä perutaan tuet nuorisolain rikkomisen takia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: PS-nuorten viesti loi halventavan ilmapiirin, tarkoitus levittää valkoisen väestön asemaa korostavaa sanomaa

Poliisi aloitti rikostutkinnan Perussuomalaisten nuorten EU-vaaleihin liittyvästä twiitistä – "Jutussa on kaksi epäiltyä"

PS-Nuoret pahoittelevat kohuttua twiittiä: "Twiitti oli ajattelematon ja toimin impulsiivisesti idean syttyessä"