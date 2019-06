Kova nimityspeli käynnistyi EU-huippukokouksessa, pääministeri Antti Rinne: Frans Timmermans on suosikkini

Keskustaoikeistolaiset valtionjohtajat, EPP:n Saksan Angela Merkel ja Irlannin Leo Varadkar, uhkasivat nimityspaketin kaatuvan kokoukseen saapuessaan. He pitävät kiinni EPP:n kärkiehdokkaasta Manfred Weberistä.

BrysselPääministeri Antti Rinne kertoi torstaina EU-huippukokouksen alla, että hänen henkilökohtainen suosikkinsa EU-komission puheenjohtajaksi on S&D-parlamenttipuolueen kärkiehdokas, hollantilainen Frans Timmermans.

– Tunnen Frans Timmermansin pitkältä aikaa, hän on hyvä ehdokas tähän tehtävään.

Onko Timmermans siis Suomen ehdokas?

– Timmermans on Suomen pääministerin, ei Suomen ehdokas, Rinne painotti.

Yhtenä vahvimmista ehdokkaista komission puheenjohtajaksi pidettiin kokouksen alla tanskalaista kilpailukomissaaria, liberaalien Margrethe Vestageria. Rinne kertoi arvostavansa myös häntä.

– Vestager on hyvä ehdokas myös, mutta jos nyt valita pitää, niin näin valitsen.

Rinne kertoi kuitenkin suhtautuvansa epäillen kärkiehdokasmenettelyyn, jossa parlamenttipuolueet asettivat jo ennen vaaleja omat ehdokkaansa komission johtoon. Rinteen mielestä jäsenmailla pitäisi säilyttää valinnassa "kohtalaisen vapaa toimivalta".

– Tavoitteena on, että näiden kahden päivän aikana nimityspaketti saataisiin. Se olisi kaikkien kannalta huomattavasti parempi kuin se, että päätös siirtyisi eteenpäin, Rinne sanoi.

Hän aikoi pitää nimitysillallisella esillä Suomen ehdokkaita Euroopan keskuspankin johtoon, pääjohtaja Olli Rehniä ja ex-pääjohtaja Erkki Liikasta.

– Suomella on erittäin hyviä kandidaatteja, se on tunnustettu ympäri rajojen Euroopassa, Rinne sanoi.

Kun poliittisen taustan lisäksi valintaan vaikuttavat myös esimerkiksi ehdokkaan kotimaan koko ja maantieteellinen sijainti sekä sukupuoli, Rinne sanoi pitävänsä "täysin mahdollisena, että suomalaiset upeat ehdokkaat tulevat valituksi".

Saksan liittokansleri Angela Merkel arvioi kokouksen alla, että paketissa on vielä paljon vaikeita kohtia.

– Vaihdamme mielipiteitä, mutta voi olla, että tänään ei saada tulosta, Merkel sanoi ennen kahdenkeskistä tapaamistaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Hän toisti näkemyksensä, että jäsenmaiden pitää kuitenkin päättää nimityksistä ennen heinäkuun alun ensimmäistä Euroopan parlamentin täysituntoa.

– Meillä on vielä pari päivää aikaa, tämä on vasta ensimmäinen tärkeä päivä, Merkel sanoi. Merkel on tukenut puolueryhmänsä EPP:n kärkiehdokasta Manfred Weberiä komission johtoon.

Samoilla linjoilla oli Irlannin keskustaoikeistolainen pääministeri Leo Varadkar.

– On todennäköistä, että tarvitsemme uuden huippukokouksen kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa, Varadkar sanoi.

Torstaina näytti (siirryt toiseen palveluun), että ainakaan osa EU-parlamentin isoista puolueista ei aio tukea Weberin nimittämistä komission puheenjohtajaksi.

