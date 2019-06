Tokiolaiset yliopistot lopettivat seksistisen pääsykokeiden sormeilun – naiset pääsevät taas lääkäriopintoihin ansioittensa mukaan

Tokiolaisten yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat lopettaneet mieshakijoiden suosimisen opiskelijavalinnoissa. Vuosi sitten kävi ilmi, että yliopistot vääristelevät koetuloksia, jotta miehet pääsisivät opinahjoihin helpommin.

Seksistiset käytännöt ja misten suosiminen aiheuttivat Japanissa valtavan kohun.

Brittiläisen Guardian -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Juntendon yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan viimeksi pidettyjen pääsykokeiden tuloksena noin kahdeksan prosenttia niin mies- kuin naishakijoistakin läpäisi valintakokeen.

Tokion toiseen lääketieteelliseen kouluun valituista opiskelijoista noin viidennes naisista ja miehistä läpäisi kokeet.

Hämärä valintakäytäntö ennätti olla arkipäivää yli kymmenen vuoden ajan.

Japanissa vähän naislääkäreitä

Juntendon yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Hiroyuki Daida on yrittänyt perustella epätasa-arvoista valintatapaa sillä, että naiset ovat viestinnällisiltä taidoiltaan kypsempiä kuin miehet. Miesten suosimisella yritettiin siten tasata puntteja.

Toinen syy naisten osuuden rajoittamiselle on ollut se, että naiset saavat lapsia. Yliopistoissa on pelätty naisten keskeyttävän opinnot tai lopettavan lääkärin työt, jos he saavat lapsia.

Vuoden 2016 tilastojen mukaan naisten osuus lääkäreistä Japanissa on länsimaisittain alhainen. Vain noin viidennes lääkäreistä on naisia. Vastaavasti esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa naisten osuus lähentelee puolta lääkäreiden ammattikunnasta.

