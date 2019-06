Herätys: Juhannus alkaa helteiden ja ukkosten saattelemana, EU vahvistaa ulkorajojaan, senaatti äänesti Trumpin asekauppojen estämisestä

Loma alkoi vai alkoiko kuitenkaan? Asiantuntija neuvoo välttämään työpostien tsekkailua

Työelämän paineet näkyvät myös lomailijan aivoissa. Aivoja voi olla vaikeaa saada loma-asentoon. Aivotutkija ja hyvinvointivalmentaja neuvovat, miten lomasta tulee henkisesti ja fyysisesti tarpeeksi rentouttava. Lomaa kannattaa pitää ainakin kaksi viikkoa.

EU aikoo vahvistaa ulkorajojaan tulevalla viisivuotiskaudella – Nimityspaketti jumittui täysin huippukokouksessa

Emmanuel Macron, Donald Tusk ja Angela Merkel Brysselissä torstaina 20. kesäkuuta. Kenzo Tribouillard / AFP

EU-valtionjohtajat päättivät kokoontua uuteen huippukokoukseen viikon kuluttua neuvottelemaan EU-komission, Eurooppa-neuvoston ja parlamentin puheenjohtajan sekä ulkopoliittinen edustajan valinnoista. Unionin uuden strategian kärkeen on nostettu ulkorajojen vahvistaminen, laki ja järjestys sekä maahanmuuton tarkempi valvonta.

Kun ajatus jopa viiden viikon kesälomasta on lähes käsittämätön

Kiinalainen rakennusmies työskenteli Pekingissä toukokuussa. Roman Pilipey / EPA

Suomalaisille kesä on sen päivän odottamista, kun loma alkaa. Kiinalaisille työntekijöille viiden viikon loma on jotain uskomatonta. Kiinan koululaisille se on jotain vieläkin kummallisempaa. Heille kesä tarkoittaa paljon läksyjä. Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen pohtii kirjoituksessaan työn ja loman eroja Suomessa ja Kiinassa.

Yhdysvaltain senaatti äänesti Trumpin asekauppojen estämisestä – myös monet republikaanit ovat presidenttiä vastaan

Senaatti äänesti torstaina estääkseen presidentti Donald Trumpin hallinnon suunnittelemat asekaupat. Tom Brenner / EPA

Yhdysvalloissa republikaanijohtoinen senaatti äänesti torstaina estääkseen presidentti Donald Trumpin hallinnon suunnitelmat myydä 8,1 miljardin dollarin arvosta aseita Saudi-Arabialle, Arabiemiirikunnille ja Jordanialle. Äänestyksissä haluttiin torpata useat eri kaupat, jotka hallinto julkisti aiemmin tänä vuonna.

Juhannuksen vietto alkaa helteiden ja ukkosten saattelemana – Lapissa sateista

Ilmatieteen laitos

Juhannusaatto on maan etelä- ja keskiosassa helteinen, idässä helle on jopa tukalaa. Etenkin aamulla on näillä alueilla aurinkoista. Lapissa sataa monin paikoin vettä. Voimakkaita ukkoskuuroja syntyy päivän aikana maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Pohjoisessa sää on muuhun maahan verratunna koleaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.