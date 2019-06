Maailman ruokaohjelma keskeyttää osittain ruoka-avun toimittamisen Jemeniin

YK:n maailman ruokaohjelma WFP kertoo osittain keskeyttäneensä ruoka-avun toimittamisen Jemeniin. Ruoka-avun keskeyttäminen kohdistuu huthikapinallisten hallussa olevaan maan pääkaupunkiin Sanaan, WFP kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan keskeytykseen päädyttiin, koska avun toimittamisesta ei ole päästy sopuun valtaapitävien kanssa. WFP:n mukaan ruokaa päätyy muualle kuin sitä eniten tarvitseville.

– Toimintamme koskemattomuus on uhattuna ja vastuullisuuttamme apua tarvitseville on heikennetty. WFP on toistuvasti vedonnut Sanaan viranomaisiin, että saisimme tilaa ja vapauden toimia ihmisyyden, puolueettomuuden ja toiminnallisen riippumattomuuden periaatteiden mukaan, jotka ohjaavat työtämme 83 maassa ympäri maailmaa, tiedotteessa sanotaan.

WFP haluaisi ottaa käyttöön biometrisen rekisteröintisysteemin ruokajakeluun, jotta ruoka ei päätyisi vääriin käsiin, mutta tämä ei ole käynyt huthijohdolle.

– Liian monet jemeniläiset ovat kärsineet liian pitkään. Jatkamme yhteistyön tavoittelua Sanaan viranomaisten kanssa ja olemme optimistisia, että yhteisymmärrys löytyy. Olemme valmiita jatkamaan ruuan jakelua heti, kun olemme päässeet sopuun riippumattoman edunsaajan tunnistamisesta ja biometrisen rekisteröintijärjestelmän käyttöönotosta, tiedotteessa sanotaan.

Ruoka-avun toimittamisen lopettaminen Sanaan kaupunkiin vaikuttaa 850 000 ihmisen elämään. Aliravittujen lasten sekä raskaana olevien ja imettävien äitien ravitsemista kuitenkin jatketaan myös keskeytyksen ajan.

Jemenissä taisteltu jo viisi vuotta

Vuoden 2014 lopulta lähtien pohjoisen huthikapinalliset ovat taistelleet Jemenin hallitusta vastaan. Huthit ovat shiiamuslimeja ja Iran tukee heitä.

Saudi-Arabia johtaa sunnimuslimien koalitiota, joka puolestaan taistelee hallituksen rinnalla. Saudi-Arabia on sekaantunut konfliktiin, koska se pelkää vanhan arkkivihollisensa Iranin saavan liikaa valtaa arabimaailmassa. Yhdysvallat tukee puolestaan Saudi-Arabiaa Lähi-idän monimutkaisessa palapelissä.

YK on kutsunut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan 3,3 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja yli 24 miljoonaa ihmistä on avun tarpeessa. Tämä on yli kaksi kolmasosaa Jemenin väkiluvusta.

