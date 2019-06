Brittiministeri tarttui kovakouraisesti ympäristöaktivistiin – erotettiin tutkinnan ajaksi tehtävästään

Apulaisulkoministeri Mark Field on kertonut katuvansa kovia otteitaan. Poliisi tutkii tapausta.

Britannian apulaisulkoministeri Mark Field on joutunut kohun keskelle käytyään käsiksi ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistiin.

Greenpeacen aktivistit keskeyttivät juhlaillallisen torstai-iltana Lontoon pormestarin virka-asunnolla. Britannian valtiovarainministeri Philip Hammond oli juuri pitämässä puhetta.

Juhlapöydässä istunut Field tarttui naisaktivistiin kovakouraisesti, työnsi hänet vasten pylvästä ja talutti syrjään. Televisiokamerat tallensivat tilanteen.

Poliisin kerrotaan tutkivan tapausta. Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti perjantaina, että konservatiivipuoluetta edustava Field on pidätetty virastaan, kunnes asia on tutkittu.

Field on sanonut katuvansa käytöstään. Hän puolustautui kertomalla pelänneensä tosissaan, että aktivisti voisi olla aseistautunut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Ilmastoprotestiin osallistui 40 aktivista

Field on saanut käytöksestään paljon arvostelua. Oppositiossa olevan työväenpuolueen edustajat ovat vaatineet hänen eroaan. Field vastaa Britannian ulkoministeriössä Aasian ja Tyynenmeren alueista.

Greenpeace on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että 40 aktivistia osallistui protestiin. Järjestön mukaan tarkoitus oli vaatia johtajuutta ja panostuksia ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Poliisin mukaan aktivisteja ei pidätetty protestin yhteydessä.

Valtiovarainministeri Hammond puolustautui sanomalla, että Britannia on juuri luvannut tavoitella hiilipäästöjen leikkaamista nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Greenpeacen mukaan valtiovarainministeriö on kuitenkin vesittänyt ja viivästyttänyt ilmastotoimia. Järjestö vaati ilmastoasioiden asettamista muiden asioiden, kuten kasvun tai tuoton, edelle.

Lähteet: AP, AFP, Yle