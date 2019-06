Espanjan korkein oikeus kiristi Pamplonan joukkoraiskaajien tuomioita – miehet kuvasivat teon ja vitsailivat siitä jälkikäteen

Espanjan korkein oikeus on tänään antanut tuomionsa tapauksessa, joka sattui Pohjois-Espanjassa Pamplonan kaupungissa.

Härkäjuoksufestivaalien yhteydessä vuonna 2016 joukko humalaisia, tuolloin alle 30-vuotiaita miehiä raiskasi 18-vuotiaan naisen. Miehet kuvasivat tapahtuman kännykällä. Jälkikäteen he jakoivat sen "Susilauma" (La Manada) -nimiseen Whatsapp-ryhmäänsä ja vitsailivat teosta.

Alemmat oikeusasteet katsoivat aiemmissa tuomioissaan, etteivät miehet syyllistyneet raiskaukseen vaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Alun perin viisi miestä tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen.

Perjantaisessa istunnossaan Espanjan korkein oikeus totesi miesten syyllistyneen raiskaukseen. Samalla miesten tuomio piteni 15 vuoteen. Lisäksi yksi miehistä sai tuomioonsa kaksi vuotta lisää, koska hän oli varastanut uhrin puhelimen raiskauksen yhteydessä.

Karmean teon ikuistanut video avaintodisteena

Tapauksen avaintodiste on miesten kuvaama video, jossa paikallaan silmät kiinni makavaalle naiselle tehdään väkivaltaa raiskaten.

Miehet ovat käyttäneet videota puolustuksenaan vedoten siihen, ettei nainen tee videolla vastarintaa miesten teoille. Nainen puolestaan kertoo olleensa lamaantunut kauhusta.

Syyttäjä vaati tapauksessa alun perin 18 vuoden tuomiota.

– Syytetyt haluavat meidän uskovan, että 18-vuotias tyttö - keskusteltuaan 20 minuuttia ventovieraiden miesten kanssa - suostui ryhmäseksiin, jossa tapahtui kaikenlaista penetraatiota, osittain samanaikaisesti, ja ilman kondomia, syyttäjä Elena Sarasate sanoi joulukuisessa oikeudenkäynnissä.

Ennen härkäjuoksufestivaaleja miehet olivat myös keskustelleet WhatsApp-ryhmässään raiskaamisesta ja tyrmäystipoista, kertoo STT.

Vox ja feministit vastakkain

Pamplonan tapaus on saanut paljon huomiota. Sen myötä on järjestetty lukuisia mielenosoituksia, joissa espanjalaiset ovat vaatineet parannuksia naisten asemaan ja tiukempaa seksuaalirikoslainsäädäntöä.

Myös Espanjassa huhtikuussa järjestetyissä parlamenttivaaleissa naisten oikeudet olivat yksi avainteemoista. Vaaleissa äärioikeistolainen Vox-puolue nousi parlamenttiin.

Vox haluaa kumota lait, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä kieltää "radikaalit feministiryhmät".

Äärioikeistolaisen ja aborttia vastustavan puolueen suosio on nähty vastaliikkeenä me too -liikkeelle.

Lähteet: Reuters, AFP, AP, STT